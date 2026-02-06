El Intendente de Monte Hermoso participó de la Mesa Productiva Regional en Patagones

6 febrero, 2026 0

Convocado por el gobernador Axel Kicillof, el intendente Hernán Arranz junto al secretario de Turismo, Franco Gentili, participaron ayer en la ciudad de Carmen de Patagones de la reunión con integrantes de distintos sectores productivos del sudoeste bonaerense.



Jefes Comunales, los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez y más de 250 representantes del turismo, la industria, el comercio y otras ramas de la actividad productiva regional, estuvieron presentes en este encuentro que tuvo lugar en el Polideportivo Municipal donde se analizó el impacto de las decisiones nacionales.

Kicillof indicó que “Atravesamos una situación económica muy compleja en la cual, después de dos años, la actividad y los salarios siguen planchados. Si algo tenemos en claro es que el modelo de país del Gobierno nacional no es federal ni productivo y no le sirve al comercio ni al turismo”.

“En la Argentina cerraron 20 mil empresas, se perdieron 270 mil puestos de trabajo y bajó el consumo casi 30 puntos. Si siguen con las políticas de tarifazos y de importaciones abiertas, sólo tendremos una economía de bienes primarios, sin mercado interno y sin trabajo nacional: eso es lo que está en discusión en este momento”, expresó el Gobernador y añadió: “En este contexto tan adverso, seguimos poniendo a disposición todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para apuntalar al sector productivo y mejorar la vida de las y los bonaerenses”.

Costa por su parte manifestó que “estas mesas productivas se enmarcan en una política de diálogo permanente que llevamos adelante junto al Gobernador con los diferentes actores y referentes de los sectores productivos en cada rincón de la Provincia”.

El Intendente montehermoseño destacó que “estos encuentros nos permiten intercambiar las problemáticas y necesidades de cada sector para trabajar de manera conjunta con el Estado Provincial”.

“Nuestra prioridad es que la voz de Monte Hermoso esté presente en cada mesa donde se discuta el futuro de la región. En un escenario nacional complejo, es fundamental articular acciones para fortalecer la producción local y el empleo” aseguró.

Volver