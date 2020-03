El intendente de Necochea aseguró que se han enviado no menos de 20 muestras al Malbrán

31 marzo, 2020 Leido: 174

Arturo Rojas, intendente de Necochea, confirmó el envío de no menos de 20 muestras al Malbrán, al tiempo que se ha ido manteniendo en aislamiento preventivo a 230 personas que llegaron desde el exterior según los informes de Migraciones. Aseguró, no obstante, que antes de la detección de tres casos en la ciudad, se buscó fortalecer el sistema de salud. “Cuando uno ve lo que pasa a nivel mundial, ni siquiera los países del primer mundo han demostrado estar preparados para esto, pero a nosotros todo este tiempo nos dio la posibilidad de dotar al sistema de más respiradores, comenzamos una obra en Terapia Intermedia, iniciamos una campaña solidaria para recolectar insumos y hacernos una buena base y tenemos cuatro hoteles disponibles para aislamiento. Además estamos articulando mucho con el sector privado porque en definitiva el sistema sanitario es uno solo. Nosotros asumimos ya en emergencia sanitaria, no había gasa ni alcohol en los hospitales y estaba cortada la cadena de pagos con los proveedores, pero en este tiempo fuimos restableciendo los lazos con ellos, demostrando que la administración actual es responsable y cuida los recursos, y hoy tenemos un vínculo fluido con todos ellos”, sostuvo.

Por otra parte, hizo referencia a las acciones llevadas a cabo en torno al caso de San Cayetano, vinculado estrechamente a Necochea ya que el esposo de la afectada trabaja en esa ciudad. “Se aisló un pabellón del Hogar Raimondi, con 27 residentes más el personal que trabaja en contacto con el esposo de la trabajadora de San Cayetano a la que se le detectó coronavirus, y al hombre se le practicó el hisopado, situación que se mantendrá en vigilancia porque se trata de población de riesgo”, indicó.

Respecto del cumplimiento de la cuarentena, aseguró que “la gente ha ido tomando conciencia y colabora”.

