Facundo e intendentes agrupados, entre otros Sánchez, tema tratado con el jefe comunal de Villarino

28 julio, 2020 Leido: 44



El intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, compartió una entrevista con LU 24 en la que repasó la actualidad sanitaria del distrito, que hace 45 días tuvo un brote de coronavirus ya controlado en el Parque Eólico de Mayor Buratovich, y también el impacto que tiene en la comunidad la desaparición de Facundo Astudillo Castro y la investigación que se sigue por este caso.

“Al día de hoy, todas las personas del brote del Parque Eólico están recuperadas, y los dos casos más recientes, que se registraron en Médanos e Hilario Ascasubi están en aislamiento y con el protocolo respectivo, en buen estado de salud. Lo que hicimos fue focalizar en Mayor Buratovich la cuarentena por 14 días, volviendo a fase 1 en esa localidad solamente, y con un seguimiento de las personas en aislamiento de tres veces diarias, se volvió a fase 4 y hoy avanzamos a la fase 5. Y por el tema de las personas del Parque Eólico, que se alojaban en Bahía Blanca e iban y venían diariamente, resolvimos habilitar la actividad hotelera en el distrito y desarrollamos un protocolo muy estricto que exige incluso hisopado negativo al llegar, una cuarentena de 14 días y un nuevo hisopado negativo antes de comenzar a trabajar. Riesgo cero no hay, pero tratamos de que el virus no se expanda”, explicó.

El impacto de la desaparición de Facundo

Respecto de la desaparición del joven Facundo Astudillo Castro, el intendente de Villarino admitió que “el impacto en la comunidad es mucho, porque nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de acontecimientos, que en mi caso me preocupa como intendente pero también como vecino y padre de familia. Pero desde el punto de vista del Municipio, hemos colaborado con las autoridades judiciales y policiales que han hecho el rastrillaje con más de 70 personas a las que les hemos dado alojamiento, y hemos aportado a la Justicia Federal el testimonio de una mujer que dice haberlo llevado hasta el sector del Fitosanitario y el lector de patentes de ese sector, que ubica al vehículo en que se movilizaba la mujer en el lugar”.

“Hay dos hipótesis, la de la querella que sostiene la desaparición forzada, y la de quienes dicen haberlo visto en Bahía Blanca, y no se puede descartar ninguna. Ojalá que se lo pueda encontrar”, sostuvo.

Intendentes independientes

Carlos Bevilacqua llegó a la intendencia de Villarino a través de un partido vecinal, Acción por Villarino, que nació en 2011, quedó a 3 puntos de ser gobierno y en 2015 y 2019 finalmente fue la agrupación elegida por los vecinos para conducir el distrito. “Fuimos con lista corta, igual que Carlos Sánchez en Tres Arroyos, y la gente nos acompañó con un 50% de los votos, por eso tratamos de honrar esta función de la mejor manera”, dijo Bevilacqua. Con respecto a su vínculo con el jefe comunal local, aseguró que “formamos parte del grupo de intendentes independientes, coincidimos en trabajar para la mejor calidad de vida de nuestra gente independientemente del color que cada uno pueda tener a nivel nacional y provincial, porque cuando los vecinos eligen intendente piensan en alguien que esté todos los días cerca”.

Volver