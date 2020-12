El intendente espera que haya consensos en el tratamiento del Presupuesto

El Ejecutivo municipal presentó ayer su proyecto de Presupuesto 2021, que oscila en los 3018 millones de pesos. Antes de que comience a discutirse en el ámbito del Concejo, donde se espera que mañana el secretario de Hacienda, Federico López Di Fondi se reúna con los ediles para evacuar consultas como sucede habitualmente, el intendente Carlos Sánchez advirtió que “se trata de un Presupuesto difícil de prever, porque la situación económica del país es compleja y todos los municipios, empresas y personas sufrimos además la pandemia.

Respecto del tema de la salud, seguirá habiendo gastos en médicos contratados, compra de insumos, y así y todo entendemos que se ha volcado en el proyecto lo más coherente, el sentido práctico y también el ingenio y la capacidad de todos los equipos para armarlo”.

“Como todos los años deseamos que se apruebe, porque de no ser así, sería muy complicado porque tendríamos que trabajar con un Presupuesto de este año que ya viene gastado por la inflación, que al parecer va a seguir, y desfasado por donde se mire en relación con este tema”, advirtió el jefe comunal, quien no obstante reconoció que habrá que negociar las sugerencias que provengan del Concejo, “para lo que esperamos que se dejen de lado mezquindades y se pueda trabajar por el bien de Tres Arroyos”.

Con respecto al aumento previsto para las tasas municipales, aseguró que “no alcanza a seguir la inflación, pero en la situación económica que se está por la pandemia, no se podrían pagar tasas como correspondería. Es complejo, porque es como se dice vulgarmente administrar miseria, más allá de que en el contexto general, Tres Arroyos se ha ido defendiendo con sectores que han trabajado bien, pero hay otros con una caída importante”, admitió.

