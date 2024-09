El intendente Garate inauguró oficialmente la Exposición de la Sociedad Rural

Tuvo lugar este domingo en sus instalaciones el acto oficial de la 167ª Exposición de Ganadería Industria y Comercio de la Sociedad Rural de Tres Arroyos.

El mismo contó con la presencia de autoridades municipales encabezadas por el intendente Pablo Garate quien dejó inaugurada oficialmente luego de sus palabras la exposición.

Simonetti: homenajes, anuncios y un pedido de diálogo y paz

Iniciando los discursos, usó de la palabra el titular ruralista, Eugenio Simonetti, quien inicialmente pidió un minuto de silencio por dirigentes fallecidos y asimismo por la esposa del Dr. Mario Gramisu.

Simonetti anunció en su ponencia como novedad un Congreso sobre Caminos Rurales que se desarrollará el 30 de octubre en nuestra ciudad, y comenzó agradeciendo “ a todos los que nos acompañan, los expositores, desde el más chiquito al más grande y sepan que están las puertas abiertas para quien quiera venir en la próxima”.

“Este año vamos a tener un congreso vial en Tres Arroyos, que es una guía de cómo mantener los caminos y hemos tenido la suerte que la entidad y Pablo Garate mantuvo todo igual por lo que esto debe ser una política para sumar e ir para adelante, son cosas que sirven, el 30 de octubre van a venir de Buenos Aires y La Pampa para conocer lo que se hace en Tres Arroyos”, explicó.

Sobre la actividad que realiza la entidad a su cargo, se refirió al financiamiento de las campañas por sus altos costos, y habló asimismo de los adelantos tecnológicos como el monitoreo satelital de los silos bolsa.

Simonetti abordó el aspecto político y manifestó, ya en el final de sus palabras, que el nuevo gobierno tanto nacional como municipal han hecho sosas que no se hicieron antes, “pero la Argentina no es tan fácil” dijo y elevó un pedido de “tener paz, diálogo, hablemos, no desplacemos gente; creo que con paciencia y negociación vamos a llegar a ser el país que nos merecemos”.

Carlos Bilbao desde CARBAP fijó posiciones en diversos aspectos

Carlos Bilbao, el Tesorero de la CARBAP siguió en la línea de lo anunciado por Simonetti respecto al Congreso de Caminos Rurales de octubre, e hizo referencia al distrito de Guaminí, a la vez que convocó a los intendentes a acercarse para poder evaluar lo hecho en Tres Arroyos. También solicitó al gobierno nacional que declare la emergencia por sequía, ya que permite que el productor no pague el anticipo de Ganancias ni ese tributo, “decisión que no depende de nosotros, sino del Ministerio de Economía”.

En otro orden se dirigió a las autoridades provinciales para solicitar modificaciones en el cobro del Impuesto Inmobiliario Rural, el que según dijo “debe cobrarse por hectárea y no por parcela”, explicando que el tributo ha subido en algunos casos hasta en un 350% o más.

Defendió Bilbao la postura de no intromisión del gobierno provincial en el Consorcio de Puerto Quequén, resaltando la labor realizada hasta ahora y manifestando que “estamos a favor que la parte privada continúe y que el estado no se tiene que meter, ya que las empresas funcionan bien aunque no estamos de acuerdo con la cartelización”.

Matías De Velazco: apoyo al Gobierno Nacional y solidaridad con Nicolás Pino

Seguidamente, Matias de Velazco Secretario de Confederaciones Rurales Argentinas -CRA – sostuvo en su discurso: “me siento como en mi casa, ya que CARBAP es mi casa, hoy por hoy desempeño funciones en CRA”.

El productor chavense se mostró a favor de apoyar al gobierno nacional “porque es el cambio que buscamos; habrá en algunos lugares algún tipo de diferencias porque el apoyo no es obsecuente ni ciega; claramente no queremos que vuelva el pasado o esa forma de hacer política, por lo que cuando veamos algo malo lo vamos a decir por más que un funcionario nos pida silencio”

Al concluir, De Velazco resaltó: “queremos condenar desde CARBAP y CRA el atentado que sufrió la Sociedad Rural Argentina y le mandamos un abrazo a Nicolás Pino, y ojala le caiga todo el peso de la ley a quien cometió este atentado”.

Pablo Garate: “El campo da identidad a una forma de vida que nos tiene como Nación”

El intendente Pablo Garate agradeció a las autoridades de la Sociedad Rural “por el respeto que han tenido hacia nosotros”, y mencionó al Dr. Gramisu ante la pérdida de su esposa Cecilia, a la vez que coincidió con las expresiones de De Velazco repudiando el atentado a Nicolás Pino, mencionando que “pudimos sentarlo en la mesa de la Fiesta del Trigo junto al Ministro de Agricultura Ganadería y Pesca provincial, porque creemos que tiene que haber un diálogo profundo y necesario”.

“Quiero felicitar a los organizadores por una muestra que trae novedades y se transforma en un acontecimiento muy importante que muestra la asociacion de campo y ciudad como parte de nuestra idiosincrasia, para nosotros el campo es mucho más, es producción innovación, tecnología, arraigo y cooperativismo como concepto de desarrollo de los pueblos del interior que le aportamos al país, y una identidad de forma de vida que nos tiene como Nación, donde encontramos las claves donde encontramos los desafíos para el desarrollo de nuestro país, es uno de los más competitivos a nivel mundial y el campo son los productores que invierten trabajan y generan riqueza; es el aporte del conocimiento y tiene relevancia en la toma de decisiones, son tiempos difíciles, y no hay política agropecuaria que acompañe, el sector necesita transformaciones que permiten desarrollo, dejar de lado los temas impositivos y resolver cuestión logística e infraestructura, para un país federal con empleo generando pujanza”, afirmó.

“Quiero dejar planteada mi posición del interior productivo en defensa del sector, necesitamos generar conceptos básicos para resolver los problemas que tiene Argentina y los argentinos, queremos que a todos los gobiernos les vaya bien y en nuestra patria chica hay cosas que han cambiado pero hay otras que no han cambiado, estamos cuidando el Ente Descentralizado Vial y siempre dijimos que era una política de estado, seguir acompañando el valor agregado de origen y acompañar a los productores, somos uno de los distritos más importantes en cuanto a la actividad agropecuaria done el campo industria comercio y servicio entendemos que vamos a seguir conformando el tres arroyos que queremos y hoy lo compartimos, dejando inaugurada oficialmente la exposición”, concluyó.

Seguidamente se entregaron reconocimientos y premios a los expositores por el apoyo brindado, a la Escuela Agropecuaria, a la Escuela Secundaria Agraria ex Colegio Danés, Asociación Mutual DAN, Distribuidora Z, Uzcudun S.A concesionario Toyota, Rurales Román, Metalfor, Istilart y La Dulce Cooperativa de Seguros. También se distinguió al Veterinario Enrique Groenenberg por la labor desarrollada.

