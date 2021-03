El intendente lamentó el accidente y aseguró que se trabaja a diario con la problemática de las motos

El intendente Carlos Sánchez expresó su consternación por el accidente que costó la vida de dos jóvenes en la madrugada de hoy. “Tenemos que lamentar el fallecimiento de estos dos chicos, y otro está en una situación grave. Y lo cierto es que venimos trabajando desde hace tiempo, con la Secretaría de Seguridad, Tránsito, Policía, de la peligrosidad de las motos y del desorden que producen. Hay secuestro de motos, y tratamos a diario de frenar esta locura de los chicos de andar en moto de manera desenfrenada, un problema que además no es solo de Tres Arroyos, a diario hablo con intendentes de toda la Provincia que están tratando de resolver el mismo problema. Y los chicos no entienden, en esta locura de preparar y correr con las motos, que se les va la vida. Lamento tremendamente esta situación”, sostuvo el jefe comunal.



Sánchez aseguró que anoche y en la madrugada de hoy una importante cantidad de recursos policiales y de prevención –unos 8, 9 patrulleros- recorrían la ciudad tratando de desactivar fiestas clandestinas y controlando las eventuales picadas cuando se conoció la noticia del accidente sobre la avenida Aníbal Ponce. “Por parte de las autoridades hay una gran impotencia por la falta de respeto que sufren. Se pone un patrullero o policía y lo esquivan, o se cae el de la moto, o lastima al policía, o choca al patrullero, y después se enojan y rompen patrulleros. Hay un descontrol social que se explica en cuestiones educativas, y de la justicia también, porque cuando se toman medidas drásticas se es muy duro, y si se es blando, pasan estas cosas. Se ha perdido el respeto a la autoridad y las normas; por todos lados se informa que no se puede exceder la velocidad, que no se puede andar sin casco. Llevamos más de 500 motos secuestradas, pero evidentemente esta cuestión social nos supera”, describió el intendente.

“Las motos se secuestran y hay quienes no las vienen a buscar nunca más; hay otros que pagan la multa, les destruimos el escape que hace ruido delante de ellos y se lo sustituimos, y nada alcanza. Y cuando se controla una avenida se van a la otra, en la misma noche. Es muy complejo el tema”, admitió.

