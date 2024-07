El intendente Pablo Garate entregó cinco viviendas en Ameghino y Talcahuano (video)

12 julio, 2024

Se llevó a cabo este viernes la entrega de llaves de cinco viviendas a familias tresarroyenses, que están ubicadas en Avenida Ameghino y Talcahuano, por parte del intendente Pablo Garate.

El acto contó asimismo con la presencia de Pablo Escudero, presidente de GESTA – Gestión de Economía Social de Tres Arroyos – y Mario Cofone, titular de la Cooperativa Unión por Tres Arroyos, que finalizó la construcción de las viviendas.

Pablo Garate dijo a la prensa que “esta es una obra que comenzó el ex intendente Carlos Sánchez, él las inició y nos tocó completarlas y entregarlas a nosotros, esto se incluye en lo que decimos que es una política de Estado, que tiene que continuar, estamos muy contentos con el trabajo de la Cooperativa Unión por Tres Arroyos; la verdad es que el trabajo que hace el cooperativismo, con la acción solidaria”.

“Insisto con felicitar a quienes lo hicieron posible, al ex intendente Carlos Sánchez, la parte que me toca a mí y a la cooperativa; esto es una ordenanza que en determinado momento el Concejo Deliberante evaluó y aprobó: estas viviendas son parte de la gestión y ante las consultas que me hicieron por las otras 120 viviendas que estamos construyendo, lo que le estamos diciendo a los vecinos es que a las que se están haciendo tendrán una entrega transparente”, afirmó.

Pablo Escudero, a su turno, opinó que es una emoción que una cooperativa a través de GESTA que es la Gestión de Economía Social de Tres Arroyos, y lo que significó presentarse en la obra pública: agradecemos además el apoyo económico de la Confederación de Cooperativas de la República para poder realizar el trabajo. Es una satisfacción poder presentarnos y ver cómo el sistema cooperativo pueda seguir por este camino, y entregar más viviendas a la gente de Tres Arroyos”.

Mario Cofone, presidente de la Cooperativa Unión por Tres Arroyos, en tanto, agradeció “el apoyo que hemos tenido para la construcción de estas viviendas, lo que apunta a fortalecer al movimiento cooperativo también”.

