El Interbloque Peronista celebró la fórmula Fernández- Fernández. Aguardan que otros sectores se sumen, para lograr la “unidad”

Luego de que se conociera a través de las redes sociales muy temprano en la mañana, que Alberto Fernández irá como candidato a Presidente y Cristina Fernández de Kirchner como Vice dentro de la fórmula, la cuestión tuvo repercusión en el ámbito local. Miembros del Interbloque Peronista manifestaron su apoyo y alegría tras la noticia. Aguardan la decisión de otros sectores del peronismo tresarroyense para llegar a la “Unidad”.



En medio de una reunión que mantenían esta mañana uno de los dirigentes del Partido Justicialista local, Daniel Burchkardt, y los ediles que participan del Interbloque Peronista, Tatiana Lescano, Martín Garrido y Julio “Pity” Federico, dialogó con LU 24 y destacaron el “gesto de humildad” de la ex presidenta como así también la decisión tomada en el camino a la tan renombrada unidad.

“Tenemos acciones en conjunto por el Interbloque y por eso siempre estamos reuniéndonos. Nosotros siempre estamos dispuestos a apoyar lo que nuestra conductora resolviera o apoyara. Si fuera este u otro compañero estamos para sumar y trabajar. En lo personal, me alegra mucho la actitud y el baño de humildad mostrando que lo que se pretende es lograr una unidad genuina. Es un buen ejemplo y lo recibimos así. Cristina está demostrando que lo que hace, lo hace para sumar, para unir. Una mirada distinta a la que muchos medios hablan y cosas que no son ciertas y ella lo demuestra con esta actitud”, sostuvo.

Respecto a la figura de Alberto Fernández, consideró que “Alberto es una persona seria. En su momento marcó con lo que no estaba de acuerdo y eso hace a la honorabilidad de las personas. Siempre a la altura y que cuando se lo llame estará trabajando a disposición, a pesar de haber estado en otro sector y sumar a lo que le pidan”.

Por su parte, el concejal Martín Garrido, destacó que “la noticia es una sorpresa y por otra parte, uno ya venía viendo una movida de este tipo. De hecho hay fotos de intendentes con él hace unos días y uno podía pensar que llevaba a esta decisión. Es importantísimo entre el kirchnerismo y la figura de Massa y es entender que el país necesita esto, y una gran unidad. En lo personal, es una gran alegría porque empezamos a transitarla con el Interbloque. Con críticas de muchos compañeros, el acercamiento al grupo de Pablo Garate y está demostrado hoy, que este es el camino. Nunca nos detuvimos en la crítica, porque es como Cristina entiende, que se necesita la unidad y caminar este nuevo frente, porque nosotros también queremos gobernar Tres Arroyos y que esta fórmula gobierne el país los próximos 4 años. Para eso nos estamos preparando todos”.

Asimismo, la edil Tatiana Lescano, se mostró “feliz” con la decisión de Cristina Fernández. “Estamos felices y estoy contenta con la decisión de Cristina; una jugada magistral en lo político y solo ella puede mover el tablero político de esta manera en una sola mañana”.

“Venimos transitando un camino de unidad con trabajo, con muchas críticas también. Si algunos transitaron este camino hemos sido nosotros y nos alegra que esto se haya dado y reafirmar, que el camino es el correcto”, agregó.

Al mismo tiempo, aclaró que “nuestro anhelo es lograr esto en la ciudad. Esperamos que el gesto de Cristina sea elegido y el que tomen el resto de los compañeros. Es un momento de tensión y decisión. La gente necesita que los políticos tomen decisiones que los trasciendan y poner adelante los problemas de la gente. Seguiremos transitando el camino de la unidad”, remarcó.