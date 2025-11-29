El Jardín 903 cerró el año con un Gran Parque de Diversiones (video)

29 noviembre, 2025

97
El Jardín 903 cerró el año con un Gran Parque de Diversiones (video)

Este viernes, el Jardín de Infantes N° 903 “Juana Manso”, llevó adelante el Cierre del Proyecto Anual. El establecimiento y la calle se transformaron en “El Gran Parque de Diversiones”, donde niños y adultos compartieron diversas propuestas lúdicas.

Desde el equipo de trabajo, señalaron que “el juego nos une, nos da tiempo de calidad para disfrutar junto a las infancias en una experiencia que construye recuerdos para atesorar, creando seguridad y amor”.

Desde el jardín, agradecieron a las familias por el acompañamiento de siempre. El equipo directivo, además, destacó a todo el personal docente y no docente del jardín, ya que “este proyecto fue posible gracias a su trabajo, dedicación y compromiso”. También agradeció al personal municipal que gestionó y acompañó durante el evento, brindando las tarimas, el paseo vial y el corte de tránsito.

Para finalizar, hicieron un párrafo aparte para los vecinos por su buena voluntad ante estas propuestas.

El Jardín 903 cerró el año con un Gran Parque de Diversiones (video)
El Jardín 903 cerró el año con un Gran Parque de Diversiones (video)
El Jardín 903 cerró el año con un Gran Parque de Diversiones (video)
El Jardín 903 cerró el año con un Gran Parque de Diversiones (video)
El Jardín 903 cerró el año con un Gran Parque de Diversiones (video)
El Jardín 903 cerró el año con un Gran Parque de Diversiones (video)
El Jardín 903 cerró el año con un Gran Parque de Diversiones (video)
El Jardín 903 cerró el año con un Gran Parque de Diversiones (video)
El Jardín 903 cerró el año con un Gran Parque de Diversiones (video)
El Jardín 903 cerró el año con un Gran Parque de Diversiones (video)
El Jardín 903 cerró el año con un Gran Parque de Diversiones (video)
El Jardín 903 cerró el año con un Gran Parque de Diversiones (video)