El Jardín 903 cerró el año con un Gran Parque de Diversiones (video)

29 noviembre, 2025 97

Este viernes, el Jardín de Infantes N° 903 “Juana Manso”, llevó adelante el Cierre del Proyecto Anual. El establecimiento y la calle se transformaron en “El Gran Parque de Diversiones”, donde niños y adultos compartieron diversas propuestas lúdicas.

Desde el equipo de trabajo, señalaron que “el juego nos une, nos da tiempo de calidad para disfrutar junto a las infancias en una experiencia que construye recuerdos para atesorar, creando seguridad y amor”.

Desde el jardín, agradecieron a las familias por el acompañamiento de siempre. El equipo directivo, además, destacó a todo el personal docente y no docente del jardín, ya que “este proyecto fue posible gracias a su trabajo, dedicación y compromiso”. También agradeció al personal municipal que gestionó y acompañó durante el evento, brindando las tarimas, el paseo vial y el corte de tránsito.

Para finalizar, hicieron un párrafo aparte para los vecinos por su buena voluntad ante estas propuestas.

