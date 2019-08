El Jardín de Infantes N° 906, invita a ex directivos, ex docentes, ex alumnos y ex integrantes de la cooperadora y a toda la comunidad educativa al acto protocolar por el 50° aniversario del a institución.

El acto se llevará a cabo el 29 de agosto a las 10.30 hs, en la institución ubicada en Hipólito Irigoyen 1020.