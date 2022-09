El Jardín 907 de Cascallares cumplió 50 años

29 septiembre, 2022

Este jueves se llevaron a cabo los festejos por el 50º aniversario del Jardín Nº 907 de Micaela Cascallares.

En el acto, se realizó un reconocimiento a la ex directora, Susana Rodríguez y se entregaron presentes a ex alumnos, ex docentes y ex auxiliares del jardín.

