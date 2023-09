El Jardín 915 en la Feria Provincial de Ciencias

4 septiembre, 2023

Durante el presente ciclo lectivo las y los estudiantes de tercera sección del Jardín 915 de Tres Arroyos se presentaron en la Feria de Educación, Ciencias, Arte y Tecnología Distrital, Regional y llegaron a la Provincial que se realizó en Mar del Plata con el proyecto denominado “La Fiesta del Trigo: ¿Habrá sido siempre igual? ¿Siempre habrá habido vendedores, espectáculos, desfiles?”. El mismo estuvo a cargo de la docente Karina García y fue con el acompañamiento de la directora Carolina Zoquini.

Resumen

El proyecto didáctico se desarrolló en el marco de Ambiente Social en el Nivel Inicial. Estas primeras aproximaciones permitieron comenzar a conocer y recrear la memoria colectiva. Surge de un interés genuino de las niñas y niños del Jardín.

Con esta propuesta se trató de descubrir los cambios que ha sufrido la Fiesta del Trigo a través del tiempo, entendiendo que la misma es una celebración popular en la ciudad de Tres Arroyos.

Luego de investigar (diarios, internet, fotografías etc.), realizar entrevistas a expertos y encuestas a las familias se arribó a una primera conclusión, donde expresaban que no siempre había sido igual, y daban detalles como por ejemplo:

● Cuando la Fiesta del Trigo era chiquita había poquitas personas. Ahora hay más personas se hizo más grande. En los desfiles desfilan personas, autos, carrozas tractores.

● No hay tractores porque el lugar es chiquito

● La Fiesta del Trigo es para vender cosas, ropa, comprar comida, juguetes.

● Antes había princesas (refiriéndose a las reinas) y ahora no

● Siempre hubo gente que venían a cantar.

● Los desfiles no son iguales a los de antes, eran más chiquitos.

● El lugar donde se hacía cambió.

“A partir del trabajo desarrollado y los resultados obtenidos, pensando desde la ESI (Educación Sexual Integral), en especial en las entrevistas a las familias y las conclusiones a las que se arribó, una de las situaciones que más llamó la atención, entre otras, fue recuperar la elección de las reinas y las espiguitas ( Elección de niñas menores de edad). Incluso en la entrevista a los expertos nos informaron que se estaba viendo la posibilidad de que esta elección volviera con el nombre de embajadora, ya no sería por un tema de belleza sino de conocimientos sobre la fiesta. Y representarían al partido de Tres Arroyos.

A partir de esta información es que se decide trabajar sobre el rol de la mujer, atendiendo a los contenidos de la ESI y la perspectiva de género”, expresaron desde la institución.

