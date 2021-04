Municipales se reunieron con Fernández y habrá otro encuentro mañana

Representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales se reunieron esta mañana con el jefe de Gabinete, Hugo Fernández, con quien abordaron como es habitual cuestiones vinculadas al trabajo, salarios y categorización de los agentes de la comuna. Finalizado el encuentro, el secretario general, Abel Gómez aseguró que “había temas pendientes como pase a planta permanente, indumentaria para el personal y bonificaciones que había que terminar de resolver”. Roberto García, en tanto, advirtió que “es bueno que haya diálogo pero no se destrabó nada de lo que planteamos; se comprometieron a agilizar el tema de la entrega de indumentaria para el personal de salud y también para lo que se llama Administración Central, que para nosotros es importante porque los compañeros necesitan trabajar con la mayor salubridad posible”.

“Para mañana, en una nueva reunión de la que participará el director administrativo del Hospital, licenciado Diego Rodríguez, tenemos pendientes algunas cuestiones técnicas, aseguró García. “En cuanto a pases a planta permanente, tenemos algunos rezagados del 2019 y algunos ingresos, pero tampoco quedan muchos para ajustarse a lo que dice la ley. Trabajamos con los listados y se los van a pasar a Recursos Humanos para que los vaya haciendo efectivos”, indicó García.

“Esperamos poder llegar a buen puerto a través del diálogo, y si no es así, es importante señalar que los trabajadores cuentan con herramientas para hacer visibles sus reclamos, como son los paros y movilizaciones, que si bien pueden ser mal vistos en tiempos de pandemia, son derechos de los compañeros”, sostuvo García.

Finalmente, admitió que se pagaron las horas extras que reclamaron algunos sectores por tareas recargadas del año pasado, “en cuotas y no quizá como se pretendía, pero se pagaron”.

