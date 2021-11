El joven no vidente tresarroyense Sebastián Dop se recibió de Licenciado en Ciencias Biológicas

El tresarroyense Sebastián Dop, este viernes recibió su título de Licenciado en Ciencias Biológicas. Fue en horas de la tarde, en el salón de actos de la Universidad Nacional del Sur, con un gran mérito, al ser discapacitado visual, y lo hizo con un promedio de 9,37.



“Llegó el título, estoy muy contento”, dijo Sebastián a LU 24 en una entrevista, y agregó que “los mejores recuerdos que tengo es el trabajo en equipo con mis amigos, yo aprendí mucho a cebar y tomar mate con ellos, eso era mi rol en el grupo, y ellos me ayudaban a resolver las situaciones en papel y ellos me iban diciendo cómo lo iban haciendo”.

“Cuando tenés resuelta la economía, una buena base de secundaria, tenés otras herramientas, seguro que es así, yo superé obstáculos para llegar; sin duda, se hace camino al andar”, relató Dop.

“Nunca me voy a olvidar cuando di el ingreso tuve una profesora particular en Tres Arroyos, y empezamos a dibujar en hojas de calcar que dejaban un relieve, eso me servía, y ella también tenía su estrategia en común”, expresó.

Respecto al futuro, Sebastián manifestó que “hoy por hoy tengo una beca del Conicet y estoy trabajando en el Doctorado; hoy me dieron el título, y estoy esperando que me aprueben el plan para inscribirme en la carrera de posgrado”.

“La idea de trabajar en Argentina me parece fascinante, uno puede tener los vínculos cerca y hay posibilidades de trabajo, no tengo pensado irme al exterior”, afirmó.

“A lo que apuntamos es a lo que tiene que ver con la filosofía dela ciencia y la enseñanza de la biología en el nivel superior”, dijo, respecto a los estudios superiores que encarará de ahora en más.

“Nunca pensé que iba a llegar a un tema así, reconozco que es un ámbito en el que se puede trabajar con mayor independencia. En ciertos trabajos hacemos equipo con un amigo, yo le resuelvo todo lo que puedo”, agregó.

“Me pongo un diez como cebador de mate”, dijo, en la despedida.

