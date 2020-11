El joven rosarino que se hizo viral en Tik Tok por mostrar su transición de Nicole a Nicolás

Nicolás, quien antes de la transición era Nicole, y la misma no sólo incluyó cambio de nombre, sino también mastectomía y terapia hormonal.

Lu24 esta mañana se comunicó con el joven oriundo de Rosario, para que nos comente cómo surgió la viralización de sus videos y el que fue más trascendente fue el que publicó luego de ver burlas en las redes sociales en adolescentes que tomaban como una broma el proceso de cambio de género.

Nicolás decidió entonces, en complicidad con su novia, publicar en la app “Tic Toc” un video mostrando su transición de Nicole a Nicolás, que se hizo viral al instante.

Según cuenta a LU24 durante su adolescencia reprimió bastante sus deseos por el cambio de género, pero comentó que en el 2017, “me sucedió una situación crítica, me operaron de urgencia del corazón, y eso fue lo que hizo que me anime, y entendí que hoy estamos y mañana no”.

“Desde muy chiquitito jugaba con las pastillitas “tic tac” a que me comía una pastillita y me convertía en Nicolás y luego comía otra y volvía a ser Nicole” afirmó.

Nicolás comentó que su familia lo acompaño durante su transición, que a su papá le costó un poco más procesar la situación en la que se encontraba pero su madre y sus hermanas fueron incondicionales en ésta decisión que tomó a los 22 años. También agregó que su novia lo acompaño desde la primer inyección y fue muy importante su acompañamiento en todo el tratamiento.

El joven rosarino estudió 3 años profesorado de educación física, y lo dejo cuando comenzó el proceso de transición, que califica como “complicado”, porque en las fotos puede parecer un cambio sencillo pero no lo es.

