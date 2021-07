El jueves inaugura Cerealcoop: elaborará avena arrollada en la planta “Chaco”

12 julio, 2021 Leido: 86

Ceralcoop inaugurará oficialmente este jueves 15 de julio, en horas del mediodía, en la planta “Chaco”, ubicada en calles Balcarce y Chaco, el proceso de elaboración de avena. Se trata de una empresa recuperada por los trabajadores, tras el concurso preventivo en el que se encuentra la firma Cereales 3 Arroyos (ex Laso).



El presidente de la cooperativa de trabajo, Sebastián Anta, dijo a LU 24 que “es una emoción muy grande, el jueves será la inauguración. Después de tanto trabajo llegamos al punto en el que queríamos arrancar, produciendo avena nuevamente. La verdad es que estamos muy contentos”.

“Está entrando una linda cantidad de asociados a la cooperativa y seguiremos redoblando esfuerzos para que en poco tiempo podamos tener más líneas en capacidad productiva y tener a todos los chicos dentro de la planta como queremos”, afirmó.

Anta explicó que “en esta etapa vamos a tener que hacer un sacrificio muy grande, no es lo que pensábamos poder arrancar a cobrar como retorno pero es un buen puntapié, la idea es tratar de ser lo más ordenado financieramente para poder trabajar de manera autogestionada y en poco tiempo poder activar más líneas productivas”.

Cerealcoop cuenta con 85 socios. “En febrero arrancaron ocho a realizar tareas y horarios rotativos, cuidando, haciendo mantenimiento y acomodando las instalaciones y ahora se sumarán otras 28 personas”, anunció.

En cuanto al mercado, indicó que “tenemos que trabajar muy duro para ser competitivos y lograr insertar de vuelta nuestro producto que tiene una calidad muy buena y al que hay que darle valor agregado”.

“Ya tenemos algunos contratos para trabajar bajo fasón (un tercero provee la materia prima) y próximamente es muy probable que lo podamos hacer con la marca”, añadió.

Respecto a quienes eran proveedores de Cereales 3 Arroyos, sostuvo que “hay gente, como nosotros, que quedó muy dolida. Es muy difícil generar confianza pero lo único que podemos hacer es tratar de lograrla en el menor tiempo posible. Los productores nos están escuchando pero no es nada sencillo”.

Asimismo, comentó que “en esta primera etapa trabajaremos avena arrollada a granel. El producto es muy noble y saludable, se usa mucho en lo que es la parte de gallitetería, se le vende mucho a las nutricionistas, a las dietéticas, hay muchas industrias grandes que lo consumen”.

Según refirió, la planta, trabajando a pleno, está en condiciones de procesar alrededor de unas 18/20 toneladas por día. “Hoy la tonelada cuesta entre 190 y 205 dólares”, informó al tiempo que precisó que “en esta primera etapa debemos cuidar mucho las máquinas porque no tenemos espalda para una rotura importante. La idea es trabajar al 60/65 por ciento de la capacidad”.

En tanto, aseguró que “la empresa sigue estando en concurso preventivo. Se firmó un contrato de locación para utilizar los inmuebles y las maquinarias”.

“Nos llena de orgullo estar empezando a entrar en este movimiento tan lindo y solidario en el que estamos inmerso, con el apoyo de empresas recuperadas, del INAES, del Municipio y de las cooperativas de Tres Arroyos”, concluyó.

Volver