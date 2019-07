El jueves se reúne el Concejo Deliberante de Gonzales Chaves

Este jueves, a las 19:00 se desarrollará una nueva Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Gonzales Chaves, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Aprobación de Actas Anteriores

A consideración actas 1743, 1744, 1745, 1747, 1749, 1750.

2) Pase a Archivo

C.R. 20/19 – Nota de la Directora de Escuela Primaria Nº 5 de Juan Eulogio Barra. (1 Dictamen).

C.R. 26/19 – Nota del Sindicato de Trabajadores Municipales de Adolfo Gonzales Chaves. (1 Dictamen).

C.R. 27/19 - Nota de los Sindicatos de Luz y Fuerza, Suteba y Choferes de camiones a la presidente del H.C.D. (1 Dictamen).

C.R. 28/19 - Nota del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil. (1 Dictamen).

C.R. 29/19 - Nota del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tres Arroyos. (1 Dictamen).

C.R. 30/19 - Nota de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales de Benito Juárez. (1 Dictamen).

C.R. 31/19 - Nota de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Adolfo Alsina. (1 Dictamen).

C.R. 32/19 - Nota de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses. (1 Dictamen).

C.R. 33/19 - Nota de la Asociación de Jubilados y Pensionados Municipales de Adolfo G. Chaves. (1 Dictamen).

3) Dictámenes de Comisión

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Legales, Acuerdos y Poderes

P.O. 04/19 – Ref.: Creación de parámetros sobre el uso de tasa de protección ciudadana. (1 Dictamen).

P.O. 08/19 – Ref.: Imposición de nombre complejo viviendas ubicado en calles Pringles y Piedras “Barrio Bomberos Voluntarios”. (1 Dictamen).

P.O. 09/19 – Ref.: Imposición de nombre complejo viviendas ubicado en calles Lavalle, Moreno, Guemes y Calle 4 “Ana María Tano “Barrio Néstor Carlos Kirchner”. (1 Dictamen).

P.O. 10/19 – Ref.: Imposición de nombre a la plazoleta ubicado en Gral. Rodríguez y 12 de Octubre “Eduardo Carabajal”. (1 Dictamen).

P.O. 11/19 – Ref.: Imposición de nombre a Sala de Esterilizaciones del Hospital local “María Alicia Almirpeguy”. (1 Dictamen).

P.O. 12/19 – Ref.: Imposición de nombre al Anfiteatro Municipal “Julieta Uriarte”. (1 Dictamen).

P.O. 13/19 – Ref.: Imposición de nombre al Geriátrico Municipal “Mateo Prieto”. (1 Dictamen).

P.O. 14/19 – Ref.: Imposición de nombre complejo habitacional sito en calles Gral. Rodríguez, 12 de Octubre, Sargento Cabral y Falucho “Barrio Domingo Rago”. (1 Dictamen).

P.O. 17/19 – Ref.: Solicitar instituir bandera de ceremonias. (1 Dictamen).

Expte. 4055-307-2019 – D.E. – Ref.: Proyecto de Ordenanza s/ convalidar convenio de complementación operativa c/ BAPRO Medios de Pago S.A.. (1 Dictamen).

Expte. 4055-308-2019 – D.E. – Ref.: Proyecto de Ordenanza s/ convalidar convenio de recaudación SAM – Pago sin factura c/ BAPRO Medios de Pago S.A. – Provincia NET. (1 Dictamen).

Expte. 4055-309-2019 – D.E. – Ref.: Proyecto de Ordenanza s/ convenio para el servicio de pago a proveedores cartera comercial c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires. (1 Dictamen).

Dictámenes de la Comisión de Obras y Servicios Públicos

P.C. 25/19 – Ref.: Solicita construcción de nichos en Cementerio de De la Garma. Con firmas en MINORIA – VUELVE A COMISION. (1 Dictamen).

Dictámenes de la Comisión de Salud, Educación, Acción Social y Medio Ambiente

P.D. 06/19 – Ref.: Creación de la Mesa SAMO. (1 Dictamen).

P.C. 26/19 – Ref.: Solicita al DE subsidio no reintegrable Consejo Escolar destinado a SAE. (1 Dictamen).

P.R. 20/19 – Ref.: Aula de programación, robótica e impresión 3D. (1 Dictamen).

Dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda

Expte. 4055-358-2018 – ADIF S.A. – Ref.: Reconocimiento de deuda. (1 Dictamen).

Expte. 4055-11-2019 – Departamento Ejecutivo – Ref.: Implementa plan de pago pavimento y contribución por mejoras. (1 Dictamen).

4) Asuntos Entrados:

Proyectos de los señores concejales:

P.C. 27/19 – Bloque Unión Vecinal – Ref.: Mantenimiento del Gimnasio Polideportivo Municipal Prof. Juan Gabino Atairo de la ciudad de A. G. Chaves.

P.C. 28/19 – Bloque Unión Vecinal – Ref.: Ausencia de barrido y limpieza de la ciudad de Adolfo Gonzales Chaves.

P.C. 29/19 – Bloque Unión Vecinal – Ref.: Solicita informe contratación de empresa de pintura en la Terminal.

P.O. 18/19 – Bloque Unidad Ciudadana – FPV-PJ – Ref.: Regula loterías solidarias.

P.O. 19/19 – Bloque Unidad Ciudadana – Ref.: Reglamento protocolo y ceremonial.

P.R. 21/19 – Comisión de Salud, Educación Acción Social y Medio Ambiente – Ref.: Declarar de interés municipal el Centenario de la Escuela Primaria Nº 5 José Manuel Estrada.

Expedientes del Departamento Ejecutivo

Expte. 4055-354-2019 – D.E. – Ref.: Proyecto de Ordenanza. Convalidar Decreto Nº 577/19.

Expte. 4055-355-2019 – D.E. – Ref.: Proyecto de Ordenanza. Derogar Ordenanza Nº 3408/18.