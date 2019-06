El jueves sesiona el Concejo Deliberante de Gonzales Chaves

El Honorable Concejo Deliberante de Gonzales Chaves sesionará este jueves -27-, a las 19 horas. El orden del día es el siguiente:



1) APROBACION DE ACTAS ANTERIORES

A consideración actas 1743, 1744, 1745, 1747, 1749, 1750.

2) CORRESPONDENCIA RECIBIDA

C.R. 20/19 - Nota de Directora de Escuela Primaria Nº 5 de Juan Eulogio Barra.

C.R. 21/19 - Nota del señor Ángel Adrián Calzada.

C.R. 22/19 - Nota de UPCN solicitando autorización para colocar un monolito.

C.R. 23/19 – Nota de la Inspectora Jefe Distrital, Licenciada María José Ochogavía.

C.R. 24/19 - Nota de los vecinos Alejandra Cinalli y Alejandro Suárez.

C.R. 25/19 - Informe mes de Mayo de Ayudantía Fiscal.

C.R. 26/19 – Nota del Sindicato de Trabajadores Municipales de Adolfo Gonzales Chaves.

C.R. 27/19 - Nota de los Sindicatos de Luz y Fuerza, Suteba y Choferes de camiones a la presidente del H.C.D.

C.R. 28/19 - Nota del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil.

C.R. 29/19 - Nota del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tres Arroyos.

C.R. 30/19 - Nota de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales de Benito Juárez.

C.R. 31/19 - Nota de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Adolfo Alsina.

C.R. 32/19 - Nota de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses.

C.R. 33/19 - Nota de la Asociación de Jubilados y Pensionados Municipales de Adolfo G. Chaves.

3) DICTÁMENES DE COMISIÓN

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES, ACUERDOS Y PODERES

P.O. 04/19 – Ref.: Creación de parámetros sobre el uso de tasa de protección ciudadana. (1 Dictamen).

P.O. 05/19 – Ref.: Imposición de nombre a Plazoleta.(1 Dictamen).

P.O. 06/19 – Ref.: Imposición de nombre a Sala Auditorium.(1 Dictamen).

Expte. 4055-728-2018 – Ref.: Departamento Ejecutivo – Proyecto de Ordenanza s/ aprobación del Código de Planeamiento Urbano. (1 Dictamen).

P.O. 15/19 – Ref.: Derogar Artículo 25º de Ordenanza 3269/17. Dictamen con firmas en minoría, VUELVE A COMISION.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

P.C. 19/19 – Ref.: Mantenimiento e higiene de la calle Combate de los Pozos e/ Moreno y Salta. (1 Dictamen).

P.C. 20/19 – Ref.: Reparación juegos del parque ubicado en calle Rivadavia esquina Sáenz Peña. (1 Dictamen).

P.D. 4/19 – Ref.: Solicita estacionamiento móvil para motos. (1 Dictamen).

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE SALUD, EDUCACIÓN, ACCIÓN SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE

P.O. 07/19 – Ref.: Bolsas plásticas – Gestión de residuos.(1 Dictamen).

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

Expte. 4055-11-2019 – Ref.: Implementa plan de pago pavimento y contribución por mejoras. (1 Dictamen).

Expte. 4055-271-2018 – Ref.: Reconocimiento diferencia bonificación fija egreso escalafón. (1Dictamen).

Expte. 4055-510-2016 – Ref.: Solicita reconocimiento de deuda año 2015 por la provisión de hormigón. (1 Dictamen).

4) ASUNTOS ENTRADOS:

PROYECTOS DE LOS SEÑORES CONCEJALES

P.C. 21/19 – Bloque Unión Vecinal - Ref.: Solicitar arreglo de veredas Hospital sobre calle Torchiari.

P.C. 22/19 – Bloque Unión Vecinal - Ref.: Solicitud reparación ambulancia y camioneta.

P.C. 23/19 – Bloque Unión Vecinal - Ref.: Colocación de luminarias en Av. Rawson y Ruta Pcial. 75.

P.C. 24/19 – Bloque Unión Vecinal - Ref.: Solicita informe sobre órdenes por Whatsapp a empleados municipales.

P.D. 06/19 – Bloque Unidad Ciudadana – Ref.: Creación de la mesa SAMO.

P.D. 07/19 – Bloque Cambiemos – Ref.: Solicitar informe sobre legalidad del Artículo 25º del Convenio Colectivo de Trabajo.

P.D. 08/19 – Bloque Unidad Ciudadana – Ref.: Rescindir Contrato locación de servicio.

P.O. 16/19 – Bloque Unidad Ciudadana - Ref.: Imposición de nombre a la Capilla de la Necrópolis de Adolfo Gonzales Chaves.

P.O. 17/19 . Bloque Unidad Ciudadana - Ref.: Solicita Instituir Bandera de Ceremonias.

P.R. 18/19 – Bloque Cambiemos - Ref.: Solicitud de informe en cuanto a documentación de los vehículos y maquinarias del parque automotor municipal y de sus choferes.

P.R. 19/19 – Bloque Cambiemos - Ref.: Reducción de los costos municipales en la renovación del carnet de conductor a adultos mayores.

P.R. 20/19 – Bloque Cambiemos - Ref.: Solicita al DE realice gestiones para la implementación del Aula de Programación Robótica e Impresión 3D.

EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Expte. 4055-120-2019 – D.E. – Ref.: EDEA S.A. solicita adquisición de un lote de terreno municipal.

Expte. 4055-202-2019 – D.E. – Ref.: Registro de Mayores Contribuyentes año 2019.

Expte. 4055-307-2019 – D.E. – Ref.: Proyecto de Ordenanza s/ convalidar convenio de complementación operativa c/ BAPRO Medios de Pago S.A.

Expte. 4055-308-2019 – D.E. – Ref.: Proyecto de Ordenanza s/ convalidar convenio de recaudación SAM – Pago sin factura c/ BAPRO Medios de Pago S.A. – Provincia NET.

Expte. 4055-309-2019 – D.E. – Ref.: Proyecto de Ordenanza s/ convenio para el servicio de pago a proveedores cartera comercial c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Expte. 4055-358-2019 – ADIF. S.A. – Ref.: Reconocimiento de deuda.