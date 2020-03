El Juez Bibel explicó los alcances de las normativas referidas al Coronavirus

El Juez Federal de Necochea, Bernardo Bibel, explicó los alcances de las normativas que se aplican a los ciudadanos que violan el aislamiento social preventivo y obligatorio ante el contagio de Coronavirus.

En este sentido, y en diálogo con LU 24, sostuvo que “esta situación nos ha puesto a todos los que nos toca intervenir en una situación un poco difícil porque también hay muchos derechos y libertades en juego, entonces uno tiene que también actuar entendiendo las particularidades de las personas”.



De esta forma, indicó, que “hay muchas personas que sin ninguna justificación, sin ninguna excepción que prevé esta normativa, pareciera que no están dispuestas a cumplir y entonces la autoridad de aplicación que es la policía y las fuerzas de seguridad, tratándose de un delito de competencia federal, están constatando e identificando a numerosas personas que han sido relacionadas o vinculadas a partir de esa notificación como parte de un proceso penal”.

Explicó también que este proceso penal tiene una pena de hasta 2 años y tiene relación con el delito de “desobediencia”, que tiene una pena de como mínimo una multa y como máximo una pena de 3 años de prisión.

“Hasta el momento se está imputando a las personas que se les ha labrado un acta y tras el momento de aprehensión momentánea y han regresado a sus casas y están siendo controlados por un chequeo policial, de la Prefectura, de la Gendarmería y de la Policía Federal, que lo sigan cumpliendo, pero lamentablemente el número creció”, dijo, y precisó que “en total son más de 200 personas con actas realizadas con procesos iniciados desde hace 5 días”.

A su vez explicó que el crecimiento se debió a que los controles se empezaron aplicar con mayor dureza y justeza, y además se ha dispuesto proceder, si amerita, a la detención de las personas.

“Tenemos que requerir a la conciencia social, en que esto debe cumplirse y que debemos permanecer en nuestras viviendas y solo los que están exceptuadas no lo pueden hacer. Los gobernantes aplicando la ley, y los intendentes explicando las medidas que sean justas y adecuadas, y quienes tenemos que aplicar el DNU y los artículos del Código Penal en estas circunstancias excepcionales también estamos obrando con esa manda que es proteger en definitiva a todos porque no es hacer algo, para que una persona tenga consecuencias más graves”, concluyó Bibel.

