El kéfir es tendencia: cómo se prepara y qué beneficios tiene

10 noviembre, 2020

Monique Godoy está elaborando kéfir desde hace un tiempo, y entrevistada por LU 24, dio detalles sobre el funcionamiento de este probiótico que es tendencia y cada vez más gente consume. “Tiene un montón de beneficios si se lo consume a diario. El kéfir son nódulos que se sumergen en agua, se reproducen cada 48 horas aproximadamente, y eso es lo que se puede compartir, porque de un puñado de nódulos se obtiene un litro a litro y medio de bebida por día, y como se reproducen constantemente se pueden entregar a otras personas. Esto no se vende, se pasa de persona a persona”, describió.

El kéfir se prepara agregando los nódulos y el agua, que se puede saborizar con rodajas de limón, azúcar morena o mascabo, lo que se desee para dar sabor. Pero la preparación no tiene que tocar metal. Después de las 48 horas de fermentación, se cuela para retirar los nódulos, se embotella y se consume. La conservación es en heladera, y es necesario, para poder preparar nuevamente la bebida, guardar una taza de nódulos.

Monique comenzó a beber kéfir por calambres en sus piernas, que desaparecieron con el tiempo; “pero además mejora la flora intestinal, y alivia dolores y molestias por la gastritis, úlceras. De hecho, hace un año y medio que no me engripo, y oportunamente lo consulté con el médico. No tiene contraindicaciones”, aseguró.

