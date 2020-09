El Laboratorio CISMA realiza el test de anticuerpos y determinación genética para coronavirus

10 septiembre, 2020 Leido: 187

La bioquímica Karina Quintana, especialista en Bacteriología y a cargo del área de Microbiología del Laboratorio CISMA de Tres Arroyos y directora del laboratorio de la misma firma en Adolfo Gonzales Chaves, explicó cómo se realiza en sus sedes el estudio de anticuerpos para coronavirus mediante técnicas PCR. Los resultados se entregan en el día en el caso de los test rápidos, y de 24 a 48 horas para las determinaciones de material genético.

“Lo que estamos haciendo son técnicas cualitativas y cuantitativas para la determinación de anticuerpos de tipo IGM e IGG dirigidos contra el virus SARS COV2, y también, a través de técnicas de PCR en tiempo real, la identificación en material genético de genes del virus. El test rápido in vitro nos permite tener esa determinación cualitativa de anticuerpos, prueba que nos da un resultado preliminar, y como el negativo no descarta la infección, no se puede usar esa técnica como única ni para determinar el tratamiento de pacientes”, explicó. Cualquier persona que quiera hacerse esa determinación de anticuerpos o material genético debe dirigirse al laboratorio para la toma de muestras.

“Las obras sociales están comenzando a contemplar las técnicas de PCR pero todo eso está en proceso, de manera que por ahora los costos se abonan de manera particular”, indicó Quintana. En este sentido, aseguró que el laboratorio CISMA “cuenta con personal idóneo para la toma de muestras, que cada profesional realiza con la protección que corresponde, en un ámbito aislado del resto de los pacientes ambulatorios que llegan normalmente al Laboratorio. Las muestras que se obtienen para la realización de técnicas PCR son hisopados nasales o faríngeos; y para la búsqueda de anticuerpos de tipo IGM o IGG son de sangre, suero, plasma, sangre entera venosa o sangre de punción digital”, puntualizó la profesional.

Las determinaciones de anticuerpos se realizan en el área de Clínica del Laboratorio, y la identificación de genes se concreta en un área aislada, separada y ambientada únicamente para Biología Molecular. “Contamos con cabina de bioseguridad de nivel 3 y el equipamiento para realizar la amplificación de material genético, con tecnología a la altura de grandes instituciones como el Hospital Penna de Bahía Blanca”, consideró Quintana.

Asimismo, explicó que el Laboratorio “no solamente procesa las muestras tomadas en el mismo sino también las que recibe desde otros lugares, tanto de pacientes sospechosos como confirmados, siempre con equipamiento de seguridad”. Las profesionales a cargo de estas determinaciones son las doctoras Andrea García, con rotaciones en Biología Molecular en el Instituto Malbrán, y la propia doctora Quintana.

