El legado de Sofía

29 mayo, 2021

Varios años atrás, la arquitecta Ivonne Aizpurúa desarrolló y expuso un interesante trabajo que rescató aspectos de la vida profesional de varios de sus pares y sus respectivos aportes para con Tres Arroyos.



De tal forma hizo justicia respecto a arquitectos emblemáticos y sus obras desarrolladas aquí. Ivonne, quien estuvo en el programa “esto es Historia” el 4 de mayo de 2013, tuvo la gentileza de brindarme una copia. Oportunamente escribiré al respecto.

Pero además, tenía entre sus proyectos contar las historias de los muchos constructores que dejaron sus huellas en distintos edificios de la ciudad.

Esa idea quedó latente y –aunque tímidamente—me incentivó a tomarla y procurar rescatar algunas de esas historias.

Bueno es recordar que el desaparecido arquitecto Jorge Podlesker había iniciado un trabajo de recopilación y registro de obras desarrolladas en el distrito por las familias de la colectividad danesa.

Había logrado un financiamiento internacional, pero el trabajo nunca concluyó al sorprenderlo la muerte y lo que hubiera realizado hasta ese momento no se ha podido recuperar.

Me pareció importante hacer la precedente introducción como para reconocer a quienes han considerado trascendente intentar recuperar algo de la historia de quienes desarrollaron a Tres Arroyos desde los cimientos, literalmente hablando.

Sofía

En una guía de 1928 se registraban 58 constructores y quizás hubiera otros no incluidos. Esto da una idea de una explosiva prosperidad de Tres Arroyos, situación que la hacía muy atractiva para numerosos emprendedores de otros puntos de la Provincia.

En tal sentido se recibieron varios aportes trascendentes de personas oriundas de puntos como Dolores, por ejemplo.

Vicente Sofía nació en Chascomús, en el seno de una familia de modestos recursos. Allí cursó sus estudios primarios y rápidamente quedó en evidencia su vocación por la arquitectura.

En la búsqueda de afianzar sus conocimientos se radicaría en Bahía Blanca, trabajando con los ingenieros Marseillán, durante 3 años y luego con Pagano, entre 1925 y 1927, adquiriendo gran experiencia.

Esto permitió avanzar hacia el establecimiento por su cuenta, haciéndolo en Tres Arroyos en 1925 como representante del ingeniero Pagano. Oportunamente me ocuparé de la trascendente presencia de la familia Pagano en nuestra ciudad.

Se abocó a la construcción de edificios de una planta y de mayor altura, contabilizándose unas 15 construcciones a su cargo en el mencionado año. También trabajó en G. Chaves, y otros lugares.

Fue el ejecutor del edificio del diario La Provincia, en 9 de julio al 400 (foto).

También dos construcciones que pueden considerarse históricas en la avenida Moreno, hoy ocupadas por estudios profesionales y que mantienen la solidez y elegancia originales (fotos).

También desarrolló una obra importante frente a la fotografía “Moderna”.

Vicente Sofía tenía domicilio en Pringles 120 pero su oficina técnica se hallaba en Alsina 90.

Para consolidar su propuesta, había introducido las más modernas técnicas de entonces para el desarrollo de planos y proyectos en su oficina que estaba a cargo de Gumersindo Cereijo.

Ocupaba una plantilla de 40 obreros hacia mediados de la década del 30 actuando como capataz el señor Francisco Ladiza.

Omar Eduardo Alonso

