El libro “Relatos cortos de una infancia corta”, de Nora Elsa Collar fue reconocido en Río Negro

11 mayo, 2021

La Legislatura de la Provincia de Río Negro declaró de interés social, educativo y comunitario el libro “Relatos cortos de una infancia corta”, de la escritora Nora Elsa Collar, publicado por Editorial Caravana. En la declaración, aprobada por unanimidad, se destaca la trascendencia del trabajo indicando que aborda la problemática del abuso sexual contra niñas y adolescentes y constituye un valioso aporte para la visibilización social de la problemática.



Nora Elsa Collar, dijo: “Este reconocimiento lo quiero compartir con Florencia Saugar (ilustradora) y el equipo de Editorial Caravana, por el acompañamiento profundamente humano que supieron dedicarme. Ese compromiso puesto de manifiesto en el respeto y la ternura durante la gestación del libro alcanzó un valor que escapa a cualquier cálculo”.

“Deseo esperanzadamente que esta Declaración de Interés Social y Educativo no sea un mero reconocimiento de un trabajo literario, sino que sea la apertura de la visión frente al padecer de cualquier otra u otro, devastado por un sentimiento de resignación, impotencia e indefensión. Ojalá este Interés se universalice para así poner discurso, compromiso y acción en favor de quienes esperan recuperar el derecho a la contención y la justicia”, manifestó.

Desde Editorial Caravana, la Profesora Mariana Fernández, reconoció: “Uno de los ejes que nos convocan es la idea de darle la posibilidad de publicar a personas que quieren contar sus historias, que quieren decir. Y esa es una forma de transformar la realidad. El libro de Nora está pensado justamente para denunciar, para hacer visible una situación tan dolorosa como es el abuso en la niñez y, de alguna manera, mostrar la historia de muchas personas que quizás no tuvieron la oportunidad de hablar. Que quizás fueron silenciadas, desoídas o invisibilizadas y que quisieron contar sus experiencias pero no hubo nadie que las escuchara. O también poner en palabras lo que muchas personas sufrieron y nunca pudieron decir , manifestar”.

Respecto al recorrido, los alcances del libro y su reciente reconocimiento, Fernández dijo: “Creo que está bueno pensar que el recorrido que viene llevando adelante el libro de Nora evidenció la necesidad de muchas personas de poner en palabras tanto dolor. Es por eso que creemos que este reconocimiento está en consonancia con la propuesta política de Nora y de Editorial Caravana. Y de alguna manera, sentimos que así se manifiesta públicamente desde el Estado, la necesidad de seguir debatiendo, reflexionando, discutiendo este sentir que está en las calles y que vemos cotidianamente”.

La autora

Nora Elsa Collar es oriunda de la Provincia de Río Negro. Nacida en Juan de Garay, un paraje rural hoy inexistente. Vivió la niñez y adolescencia en Río Colorado al igual que los últimos treinta años de adultez.

Recibió la educación primaria y media en Río Colorado. Cursó su formación terciaria en la Escuela de Técnicos en Servicio Social dependiente del Ministerio de Salud y Bienestar Social de La Plata con sede en Olavarría, durante los años 1971 a 1974, en un entorno político nacional controvertido para las manifestaciones ideológicas.

Su historia, como la de su madre y las de otras tantas mujeres de cuyas vidas había sido testigo, inspiraban su vocación de transmitir en letras lo vivido. En el momento de quietud y ensimismamiento favorable que su condición personal le ofreció en la etapa de adulta mayor, pudo dar rienda suelta a su intención postergada, escribir.

El libro

“Relatos cortos de una infancia corta” narra, en primera persona, los abusos y la violencia sufrida en el marco de un sistema patriarcal y opresor que silencia las voces de los niños y las mujeres. En el libro, la autora desarrolla en una serie de crónicas aquello que no pudo poner en palabras en el transcurso de su vida. Es un relato crudo y a la vez sutil, con un lenguaje cuidado y una sólida estructura. Estas crónicas son letras de reconocimiento a quienes conviven con este dolor y aun lo silencian y a la memoria de las víctimas que no pudieron salvarse. Pero es, ante todo, un himno a la resiliencia. Es un tender un puente para vislumbrar los dolores más profundos y maravillarnos de la fortaleza de la que somos capaces.

Con relación a la posibilidad de haber trabajado y publicado el libro, Mariana Fernández comentó: “Me siento profundamente gratificada con la posibilidad que nos dio Nora para publicar parte de su historia y poder intervenir de esta manera en un debate que creemos necesario se mantenga de forma permanente. Ante tantas injusticias, estos aportes me permiten creer que estamos haciendo algo sustancial para cambiar el mundo en el que vivimos”.

Finalmente, vinculado a las expectativas luego de este reconocimiento, Nora Elsa Collar reconoció: “Ojalá podamos como sociedad generar espacios nuevos, saludables y vitales, para desenredar y liberar esos universos de dolor. Ojalá los que sufren la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, dejen de ser invisibilizados y puedan percibir que en su comunidad hay una lucha común con la pelea que ellos libran”.

