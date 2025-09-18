El Licenciado Bernardo Piazzardi diserta hoy en la Escuela Agropecuaria

En el marco de la Jornada abierta de reflexión institucional que realiza este jueves a las 19:30, la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos, expondrá el Licenciado Bernardo Piazzardi, director del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

La novedad la dio a conocer el director de la EATA, Alejandro Mohamed, en los estudios de LU 24, quien explicó que “Piazzardi llega a Tres Arroyos por el programa que tiene la Escuela, junto a la Sociedad Rural Argentina y la propia Universidad Austral”.

“Aprovechamos esta jornada para tener su tiempo y su visión respecto a la estrategia de los agronegocios, ya que él es asesor de la Unión Europea en la cadena de valor, por lo que queremos hacer un regalo de valor a los amigos de la escuela”, sostuvo.

“En esta jornada abierta, además de poder brindar alguna charla de este tipo nos interesa para conocer opiniones de quienes están cercanos a la institución”, explicó y añadió que “este año tiene la particularidad de la presentación del SUM realizado a través de la campaña de bolsas de cemento que hicimos el año pasado, por lo que queremos presentarlo y hacer el reconocimiento con una placa a quienes aportaron, desde una bolsa de cemento o hasta algo más”, relató Mohamed, y finalmente acotó que “la jornada es abierta a todo público, pero es necesario que los interesados en participar se registren, porque al final habrá un lunch. Pueden hacerlo a través de los teléfonos de la escuela, o en las redes sociales, confirmando la asistencia”.

