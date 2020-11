El licenciado Guariglia alertó sobre la importancia del uso de anteojos de sol de calidad

11 noviembre, 2020

Juan Manuel Guariglia, licenciado en óptica ocular y optometría quien desde 2015 instalo su óptica en Tres Arroyos, en San Martín 765, brindó recomendaciones a través de la radio para la protección ocular en verano.

Comenzando los días lindos, la población comienza con las compras de lentes de sol y por ello es necesario cuidar los ojos y comprar anteojos de buena calidad.

Hay usuarios que son conscientes del cuidado de la vista comprando lentes de sol de una óptica, y hay gente que no tanto, que ya sea por necesidad o ignorancia compran anteojos en kioscos o a vendedores ambulantes, lo mismo pasa con los lentes pre-graduados. “Tratamos de educar y concientizar a los usuarios” y también en los últimos años se nota la colaboración de la medicina, de parte de los oftalmólogos, en la concientización para que la población cuide la visión de los rayos UV y también de las pantallas y luces LED.

El licenciado Guariglia explica que lo que sucede es que “cuando la persona se pone un anteojo de mala calidad por la falta de luz porque el cristal es oscuro la pupila se dilata y entra más luz que la que el ojo puede tolerar” por eso es preferible no usar lentes de sol directamente que usar uno de mala calidad, ya que la pupila se contrae para filtrar los rayos de sol que le hacen daño.

Cualquier anteojo de sol que una persona compre en una óptica, va a cumplir el objetivo de cuidar los ojos frente a los rayos ultravioletas, que son los que dañan la vista, después puede haber variaciones en los modelos con filtros, distintos tipos de cristales, etc.

Con respecto a los precios, el abanico de valores es muy variado a causa también de las fluctuaciones del dólar, pueden partir de unos 3.000 pesos, siempre dependiendo de la marca, y pueden extenderse hasta los Ray Ban que pueden costar hasta unos 15.000 pesos.

