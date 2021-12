El límite a las re-reelecciones también se mete en la interna radical de la Provincia

Los dos sectores que conviven dentro de la Unión Cívica Radical y que se midieron en elecciones internas a comienzos de 2021 mostraron sus diferencias en relación a la ley que limita las re reelecciones de intendentes en todo el territorio bonaerense.



Para el oficialismo, comandado por el diputado Maximiliano Abad y en el que se encolumnan quienes pertenecen al Foro de Intendentes Radicales, consideran que debe tomarse como primer mandato el que se inició en 2019, por lo que en los dos años podrían volver a presentarse bajo el argumento que la normativa fue aprobada en 2016 y no puede “legislar para atrás”.

Sin embargo, desde “Evolución”, el sector interno radical que comanda Martín Lousteau se mostraron más afines a la postura adoptada por los jefes comunales del PRO. Es decir, que se considere como primer mandato el de 2015, por lo que quienes fueron reelectos en 2019 no podrán presentarse nuevamente en 2023.

Quien salió a marcar la cancha fue el diputado Pablo Domenichini, al asegurar: “No queremos volver atrás, es una discusión saldada y la sociedad ya dio su veredicto”.

“La alternancia de los Gobiernos mejora la democracia. La reforma política significa eliminar privilegios para dar espacio a la transparencia y a la participación” y agregó que “la sociedad ya dio su veredicto en la última elección, espera algo diferente de la política”.

Qué pasa en el PRO

En el partido amarillo también hay ruido alrededor de esta Ley. Por caso, dos legisladores recogieron el mandato de los intendentes del PRO y dieron un paso adelante para modificar la ley que limita las reelecciones.

La iniciativa ingresó a la Legislatura bonaerense, y lleva las firmas de los senadores Juan Pablo Allan y Joaquín de la Torre, peronista no kirchnerista aliado del radicalismo en las PASO.

El proyecto propone modificar el artículo 3 de la normativa votada en 2016, con el apoyo de Cambiemos y el Frente Renovador, sosteniendo que “el Intendente y los Concejales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones el término de cuatro (4) años y podrán ser reelectos por un nuevo período. Si han sido reelectos no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un período”.

Y añade que “quedan comprendidos en la prohibición todos aquellos que hayan asumido su cargo por un segundo periodo sin perjuicio que el mismo se haya sido ejercido total o parcialmente. El concejo se renovará por mitades cada dos (2) años”.

También modifica la Ley Orgánica de los Municipios para que los diputados y senadores sean alcanzados por el mismo concepto, igual que consejeros escolares.

Así, aclara que se computará el periodo aunque hayan interrumpido su mandato (con licencia, como es el caso de varios jefes comunales), cumpliéndose de manera total o parcial. Esta práctica fue utilizada por más de una veintena de intendentes del Frente de Todos, y al alcalde de Vicente López, Jorge Macri, para intentar postularse en 2023 para un nuevo periodo.

La presentación se produce horas después de que dirigentes y legisladores del PRO de la provincia de Buenos Aires emitieran un comunicado reiterando su rechazo a la derogación de la ley que limita las reelecciones, en la que no aparecen los diputados y senadores que responden a los intendentes del partido amarillo, sino -en su mayoría- a la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

Además de la ahora diputada nacional por CABA, el comunicado está firmado por Cristian Ritondo; los senadores bonaerenses Walter Lanaro y Owen Fernández y los diputados bonaerenses Alex Campbell, Daniel Lipovetsky, Johanna Panebianco, Santiago Passaglia, Anastasia Peralta Ramos, Matías Ranzini, Sergio Siciliano, Noelia Ruiz y Juan Carrara.

Fuente: La Tecla

