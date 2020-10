“El lugar menos riesgoso para contagiarse es una institución de salud” dijo el director médico de la Clínica Hispano

El director médico de la Clínica Hispano de nuestra ciudad, Sebastián Desperes, habló con LU 24 en el marco de los casos positivos de COVID-19 que se han dado en el sanatorio, atribuyendo que “el lugar menos riesgoso para contagiarse es una institución de salud”.

En este sentido, indicó que “tenemos algunos casos positivos y otros contactos estrechos de los casos que están cumpliendo aislamiento. No hemos podido definir epidemiológicamente que la infección se haya dado acá adentro, la mayoría son contagios que se dieron afuera y se compartió el lugar de trabajo”, agregando que “los contagios no se dieron en la misma clínica, hay gente aislada de manera preventiva pero no han desarrollado síntomas”.

“En la misma Clínica Hispano se están haciendo hisopados, aunque hay veces que la gente llama a su médico personal para que le realice el hisopado a domicilio”, explicó el doctor Desperes.

Además se refirió a como se está trabajando en la clínica desde el inicio de la pandemia, advirtiendo que “desde que arrancamos con la pandemia no tenemos visitas, solo puede haber un acompañante por persona. En estos últimos días hemos estado reprogramando cirugías para no ocupar camas”.

“En la sala de terapia intensiva no tenemos pacientes con COVID”, agregó.

“Está todo el mundo protegido, protegiéndose y protegiendo al otro, se utilizan todas las medidas de prevención”, sostuvo el doctor Desperes.

