El lunes… ¡“Arranco”!

16 noviembre, 2023

El lunes… ¡“Arranco”! ¿Cuántas veces escuchaste decir a alguien esta frase? ¿Cuántas veces la dijiste vos? ¡Seguramente varias!

En mi caso la dije, la escuché y mucho después me pregunté por qué se “arranca” el lunes y no ahora y eso me llevó a pensar que demoramos el inicio porque lo relacionamos a un cambio brusco, a una restricción grande, a que vamos a tener que dejar de comer muchas cosas, a hacer una dieta.

Las dietas para bajar de peso arrancan y terminan, suelen tener final antes de lo previsto o concluyen cuando alcanzamos el objetivo, siempre planteado en un peso al que queremos llegar en un tiempo determinado. Lo difícil es sostener el peso alcanzado a lo largo del tiempo si no lo logramos por medio de un cambio real de hábitos, no digo que nadie lo pueda hacer, sino que a la mayoría no nos sucede.

Las dietas estrictas y restrictivas para el descenso de peso tienen un punto final y no nos dejan relajarnos con la alimentación, no nos permiten disfrutar de momentos familiares o entre amigos, ya que todo el tiempo estamos pensando lo que no tenemos que comer o si comemos nos invade la culpa.

Hoy sabemos que se pueden lograr cambios en nuestra composición corporal sin pasar por esto, con ayuda de un profesional que nos guie para buscar la mejor estrategia para nosotros, con el objetivo de modificar pequeñas/grandes costumbres que nos permitan tener una mejor calidad de vida.

Carolina Tedesco

Lic. en Nutrición MP 6764

En las redes me encontrás como @alegrizar Facebook|Instagram|TikTok

Volver