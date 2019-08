El lunes después de las PASO habrá clases en todas las escuelas bonaerenses

La Provincia confirmó que el lunes posterior a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) habrá clases en todas las escuelas bonaerenses, ya que se realizará un operativo especial de limpieza para garantizar la higiene.



El Gobierno de María Eugenia Vidal a través de la Dirección General de Educación y Cultura bonaerense informó que "habrá clases en las 5.500 escuelas" del distrito luego de “un operativo de limpieza para garantizar la higiene".

"El lunes habrá clases, no asueto. Se hará un operativo de limpieza tras el escrutinio para garantizar las condiciones de higiene, por lo que se espera que no haya inconvenientes en el turno mañana y que se dicten clases con normalidad a la tarde", precisaron desde la cartera educativa provincial.

Señalaron que "también estará garantizado el Servicio Alimentario Escolar (SAE), aún en aquellos edificios donde eventualmente no se pudiera dictar clases por no haber concluido la limpieza".

Más de 12,5 millones de bonaerenses están habilitados para votar el próximo domingo en las PASO, que definirán los candidatos para las elecciones generales del próximo 27 de octubre en las categorías a presidente, gobernador, diputados nacionales, legisladores provinciales, intendentes y concejales.