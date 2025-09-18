El lunes, primer concierto en el nuevo edificio del Conservatorio

En el Polo Educativo, ubicado en Avenida Lisandro de la Torre 1301, el lunes 22 a las 19.30 hs se llevará a cabo el primer concierto del Conservatorio de Música.

“Estamos con mucha emoción de poder compartir esta noticia” el concierto será con entrada libre y gratuita y la gente podrá conocer el predio, el edificio, a los alumnos, los docentes; será una linda velada para compartir”, dijo la directora Romina Piatti a LU 24.

“Habrá solistas, una agrupación de práctica coral, otra de cámara y se presentará la Orquesta, y participación de integrantes de todos los niveles de taller musical y profesorados”, anticipó.

“Estamos adaptados al nuevo funcionamiento de a poco a este nuevo espacio, muy cómodo para trabajar, muy contentos y felices, hubo alumnos que se conocieron acá porque en el otro edificio no se habían visto y hoy pueden compartir un mate o un almuerzo”, agregó.

Son unos 300 alumnos los que concurren y manifiestan que se adaptan a la nueva distancia para poder llegar, algunos vienen en bicicleta o en una combi que los trae, en auto, gente que viene de Pringles y Claromecó”, dijo finalmente.

