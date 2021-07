El lunes reabrirá sus puertas el Bingo de Tres Arroyos con un aforo del 50%

Los bingos y casinos de los distritos bonaerenses que pasaron a fase sanitaria 4 fueron autorizados a reabrir sus puertas, con estrictos protocolos sanitarios y un aforo del 30 por ciento momentáneo, el cual se ampliará a partir del lunes próximo, permitiendo superar el aforo establecido, si las personas que ingresan están vacunadas.

Maximiliano Barlucia, referente del Bingo Tres Arroyos, comentó en LU24 que “ya tenemos la confirmación de que estaríamos abriendo nuestras puertas el dia lunes a las 10 de la mañana, con horario reducido hasta las 12 de la noche”. Por lo que en esta nueva reapertura, se cumplirán con los protocolos ya conocidos, como son “control de temperatura al ingreso, distanciamiento de dos metros, las maquinas se estarán desinfectando continuamente, cuando el cliente deja la maquina avisa y se desinfecta”.

En cuanto al aforo, sostuvo que “es del 50% por ahora” y explicó además que “la sala de bingo de cartones y los shows no van a funcionar todavía”, por lo que el sector de confitería también se espera que por el momento no esté habilitado.

En ese sentido, Barlucia indicó que “la gente tiene que entender que tiene que acatar las nuevas reglas y esperar que se desocupe alguna máquina, e irse acostumbrando a este nuevo método de vida”.

Luego de atravesar épocas difíciles debido a la pandemia, el bingo tresarroyense reabrirá sus puertas, puesto en marcha actualmente por sus 40 empleados, quienes han sido los más perjudicados luego de soportar meses sin tener la posibilidad de trabajar. Es por ello, que Barlucia sostuvo, para finalizar, que “siempre los que sufrimos somos nosotros, siempre hubo comentarios de que el bingo iba a cerrar, pero en ningún momento se dijo que no se iba a abrir más”, por lo que la mirada es optimista, mientras se pueda sostener en la ciudad la fase 4.

