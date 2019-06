El lunes seguirá el torneo de parejas de bochas

En la continuidad del torneo de bochas de Tercera por parejas que se juega por zonas, con la participación de 15 equipos, el próximo lunes finalizará la actividad de la primera rueda para las zonas B y C.



Las posiciones de la zona A quedaron de la siguiente manera: Sociedad Española A y Claromecó B 2, Huracán A y Club de Pelota A 1.

En la zona D, la tabla quedó así: Club de Pelota B 2, Sociedad Española B 1 y Echegoyen B 0.

A falta de un partido, las posiciones de la Zona B: Oriente 2, Huracán B y Estudiantes 1, Unión 0. Y las de la C: Claromecó A 2, Sociedad Española C y Club de Pelota C 1, Echegoyen 0.