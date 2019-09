El Maestro Eduardo Isaac en el IV Festival de Guitarra de Tres Arroyos

En el marco del IV Festival de Guitarra de Tres Arroyos, organizado por el Conservatorio de Música y auspiciado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad y la Fundación Campano, se presentará el gran guitarrista y docente argentino de reconocido nivel internacional, Eduardo Isaac.



En esta ocasión se realizarán 2 actividades: el viernes 13 de septiembre un concierto de guitarra en la Fundación Campano, Hipólito Irigoyen 252, a partir de las 20 hs con una entrada de $ 300. El día sábado 14 Clases Magistrales Abiertas en el Teatro de la Escuela N° 1, Sarmiento 50; clases abiertas con la modalidad activa individual con un costo de $ 600 y oyentes $ 300, con repertorio abierto. Interesados comunicarse al 2983 592016 o [email protected]

Actividades el 7 y 15 de septiembre

El Festival contará otras actividades como el concierto de Joaquín Etcheverry en el Centro Cultural La Casona el sábado 7 y el cierre con artistas locales con la presencia de Coie Granato (Tandil) en guitarra eléctrica el día domingo 15 en el Centro Cultural La Estación.

Trayectoria Eduardo Isaac

Eduardo Isaac, obtuvo el primer premio en concursos internacionales de importancia mundial: “Infanta Cristina” de Madrid; “Andrés Segovia” de Palma de Mallorca; “Reina Fabiola” de Namur, Bélgica. En 1990 comenzó a grabar para el Sello GHA RECORDS de Bruselas una serie de discos de gran trascendencia dedicados al repertorio del siglo XX. Cabe destacar el cambio de perfil en su último CD, dedicado a los grandes maestros del barroco.

Sobrepasa con holgura la centena de viajes mostrando su arte en las Américas, en Europa y Asia, modelando un circuito de conciertos que lo ha llevado durante tres décadas a las más importantes ciudades del mundo. Es solista invitado de un gran número de orquestas y lo dirigen afamados directores. Ha grabado para distintos sellos discográficos con Charles Dutoit y la Orquesta Sinfónica de Montreal (Canadá), Georges Octors y la Orquesta Sinfónica Nacional de Bélgica, Leo Brouwer y la Orquesta Sinfónica de Córdoba (España), Pedro I. Calderón y la Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina. Registró la Suite Argentina de Eduardo Falú con el Maestro Luis Gorelik y la Orquesta Sinfónica de Salta para Sony Classical.

Compositores de diferentes países le dedican obras, y sus transcripciones y arreglos exploran nuevos lenguajes en la estética guitarrística

Dicta con regularidad master-classes de repertorio y técnica instrumental en Brasil, Estados Unidos, Portugal, España, Italia, Alemania, Bélgica y Francia. Es catedrático en Argentina de la Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Rosario, y del Espacio de Música Latinoamericana del Conservatorio “Luis Gianneo” de Mar del Plata.

Durante 12 años ha sido profesor en el Festival Internacional de Música de Santa Catarina, Brasil, el mayor festival/escuela de América Latina.

Único guitarrista en recibir por dos veces el premio Konex a la Excelencia, como figura destacada de la música clásica argentina.

Los últimos años han sido de infatigable trabajo. Una veintena de conciertos forman parte de su repertorio para guitarra solista y orquesta, mientras que su labor camanística en dúos, tríos y cuartetos (formados siempre junto al notable bandoneonista Daniel Binelli) es constante, estableciendo un estrecho lazo entre la música académica y el tango.

Se ha presentado en el famoso Chamber Festival de Saratoga Springs, en el Merkin Hall y en Americas Society de New York, en The Orchard Hall y Triphony Hall de Tokio, en el Emilia Romagna Festival, en el Teatro Cinghio de Roma y en el National Teather de Dublin. En Latinoamérica es artista invitado en las mayores salas del continente, desde el Teatro Municipal de Santiago de Chile hasta el Centro Nacional de las Artes de Mexico D.F., sin olvidar sus repetidas actuaciones en el mítico Teatro Colón de Buenos Aires. Ha sumado presentaciones en el San Francisco Palace of Fine Arts (California) junto al americano “Eroica Trío”, mientras que en recitales a solo tocó en Radio France y en la sala Alfred Cortot de París, El Ateneo de Madrid, la Brucknerhaus de Linz y el Museo de Arte Contemporáneo de Viena, así como también en el Kunstmuseum de Bonn y en el Concertgebow de Amsterdam.