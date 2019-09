El mar se come a Pehuen Co: pusieron bolsones de arena como defensa y se armó polémica

Ante el problema de la erosión costera en diversos puntos de Pehuen Co, el municipio rosaleño comenzó con la colocación de bolsones de corralón llenos de arena para amortiguar el impacto de las sudestadas.

Los trabajos comenzaron el miércoles en los sectores que el municipio considera “más complicados”: la zona de La Barraca, avenida San Martín y Punta Mingo.



Según explicaron desde la Comuna, las “big bags están rellenas de arena de playa y médanos, generando un talud para contener la marea en sudestadas cuando llega al pie del médano”.

Aclararon que la iniciativa es en conjunto con frentistas y privados, hasta que Hidráulica de la Provincia tome cartas en el asunto; pero las críticas de vecinos y turistas principalmente en las redes sociales no esperaron.

“¡Qué lindas que quedan las bolsas!”, “Hermosa atracción turística”, opinaron algunos usuarios de Facebook. “Si sube la marea en otra sudestada, las bolsas se van a empezar a romper” y “¿Sacar arena de la misma playa para ponerla en bolsas? Peor el remedio que la enfermedad”, señalaron otros. “Peor hubieran quedado las piedras, quizás sobre las bolsas se pueda forestar. Antes de criticar hay que ver el resultado, aún no está terminado”, contestó otra usuaria.

“Las bolsas son apropiadas para ésta contención. No son comunes. Luego se forestaría, y en el caso de que se rompan, se pueden arreglar. Las piedras quedan eternamente en el lugar y con el tiempo el agua decide entrar de cualquier manera, socavando detrás de ellas. Además de la demasiada cantidad de plata que sale traer piedras”, dijo una vecina.

“Bien por la iniciativa, pero mal por quién la lleva a cabo: Torrontegui [secretario de Obras del Municipio]. Si queda como el centro en Punta Alta será un desastre. De todos modos. Lo ideal sería dejar de sacar arena de los médanos para construir y reforestar”, se quejó un vecino.

Intervención “urgente”

“Más allá de los trabajos que están planificados con Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires, hubo que tomar la decisión de iniciar alguna intervención urgente para brindar alguna protección mínima en el pie del médano frontal, luego de los impactos de las sudestadas que hubo este año, al menos 2 en los últimos meses”, dijo el intendente rosaleño Mariano Uset, quien estuvo en el lugar junto con el secretario de Obras Ignacio Torrontegui y otros funcionarios.

“Ante la necesidad urgente de iniciar con las acciones, y conociendo que los tiempos de la administración pública no nos permiten tener una reacción tan rápida, conversamos con privados de Pehuen Co que hicieron una propuesta mejoradora, con otro tipo de big bags, llegando a un acuerdo la semana pasada y disponiendo de todos los mecanismos para iniciar los trabajos este miércoles”, agregó Uset.

“Esta asociación nos permitió tener comprados casi 200 metros de frente de talud que ya comenzamos a colocar, y para el fin de semana esperamos tener terminadas las maniobras en La Barraca, San Martin y las zonas más complicadas donde hay emprendimientos turísticos”, añadió. (La Nueva)