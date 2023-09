El martes inaugurarán las nuevas oficinas de Vialidad Rural

21 septiembre, 2023

El próximo martes, a las 11:30, se inaugurarán las nuevas oficinas de la Dirección de Vialidad Rural ubicadas en Av. Güemes 730. En la oportunidad se presentará el topador adquirido recientemente y exhibirá gran parte de la maquinaria.

El director del área, Martín Maldonado, dijo a LU 24 que “se le mostrará al productor dónde va parte de su dinero, que lo vea plasmado en las oficinas más allá que está en las máquinas y el trabajo diario”.

Asimismo, indicó que “van a estar los talleres abiertos para que la gente pueda recorrerlos y habrá un almuerzo para el público en general”.

“Soy de Ayacucho, me crié en el campo, pero por las cuestiones de la vida me fui al rubro bancario hasta que me dediqué a ser productor. Es una vara muy alta la que dejó Héctor Poggi y estoy orgulloso del personal que tiene la Vial, son compañeros de trabajo con los que comparto el día a día y estoy agradecido con los productores”, concluyó.

Volver