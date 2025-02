El matrimonio atropellado cruzaba la calle

José Mangi y su esposa cruzaban la calle en el momento en que la camioneta Amarok que circulaba marcha atrás los embiste y golpea con el portón de la caja.

Lo que no tiene resolución aún es el por qué de transitar en reversa y a juzgar por los peritos a una velocidad importante para lograr las abolladuras del vehículo. Se especula que al tratarse de una camioneta con caja automática, podría haber sido una posición equívoca del comando y el conductor puso reversa accidentalmente.

No hay cámaras de seguridad del Municipio, pero se espera contar con aporte de privados que vivan cerca de la esquina del incidente.

El rodado era conducido por Bruno Santovitto, quien no pudo cumplir con el test de alcoholemia por lo que se le tomó una muestra de sangre para adherí al expediente.

