El médico oncólogo Emiliano Menna atendió por primera vez en Chaves

1 septiembre, 2021 Leido: 132

En Gonzales Chaves, el servicio de Oncología empezó a funcionar en el Hospital Municipal Anita Elicagaray, en un trabajo conjunto con la Liga Popular de la Lucha Contra el Cáncer (Lipolcc), y el médico oncólogo Emiliano Menna dio sus primeras impresiones.

“Estamos en el medio del primer día de consultorio, las sensaciones son muy buenas. Sé lo que es la gente de chaves, la gente de la zona, es de primera, siempre cálida y muy educados”.

“Ya es la segunda visita que hago al hospital, estamos empezando a hacer un diagnóstico de la oncología en la zona, como para ver realmente cuales son los recursos que tenemos que volcar”, manifestó Menna.

Haciendo referencia al servicio de Oncología, el médico dijo: “La oncología es muy amplia y no todo se va a poder resolver acá, como no todo se puede resolver en La Plata, y no todo se puede resolver en Buenos Aires. Lo que tenemos que saber realmente, con los recursos que tenemos, con todos los factores sociales que son un montón, con las ganas que hay, es qué porcentaje de problemas podemos resolver acá, poner todas nuestras energías en resolverlos y los que no se pueden, saber exactamente dónde derivar”.

Por último, agregó: “Realmente lo que se puede hacer es muchísimo desde todas las esferas de la oncología, pero como te dije estamos recién empezando, tenemos muchas ganas y estamos muy contentos. La próxima fecha de atención es dentro de 20 días, después va a ser en octubre, previamente vamos a ir viendo la demanda que haya. La idea es descubrir la demanda que hay y ahí actuar”.

Por su parte, el Doctor Oscar Carrera también estuvo presente en el primer día de consultorio y manifestó: “Para nosotros es un avance importante, es un orgullo, es cumplir con las pautas de lo que habíamos hablado con aumentar la complejidad de este hospital trayendo especialistas”.

“El doctor es el primero, si Dios quiere ya tenemos planificados otros tipos de especialistas: ya sea gastroenterólogos, oftalmólogos, todo el plan de salud que hemos proyectado cuando hablábamos de la municipalización de la salud”, aseguró. Y agregó: “Me encanta que el doctor esté acá porque esto demuestra que se van cumpliendo las pautas programadas y vamos a llegar lenta y progresivamente a tener aquella complejidad que prometimos y que tanto queremos para el beneficio de todo Chaves”.

Además, Nancy Arbulu, Presidenta de Lipolcc, demostró su “alegría de poder llegar a estas instancias, ya que fue lo primero que nos propusimos al momento que nos empezamos a reunir hace dos años. Si bien tenemos otros objetivos, creo que este logro es muy importante porque es para toda la comunidad, no es solamente para Lipolcc sino para toda la comunidad”

https://www.youtube.com/watch?v=EdKYrMA6IG8 (link de entrevista)

Volver