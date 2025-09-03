El mejor presente para el Día de la Secretaria está en La Perla

Como sucede cada año, el 4 de Septiembre se celebra el Día de la Secretaria, por lo que Confitería La Perla tiene un amplio surtido a disposición de su clientela para agasajarlas.

“Los bombones, las masas de confitería y los conitos son algunas de las propuestas para obsequiar a las secretarias; los pedidos pueden realizarse vía telefónica o por WhatsApp, y personalmente esperamos a los clientes en nuestra casa para que puedan ver las distintas opciones”, expresó en diálogo con LU 24 Juan José Etcheto, uno de los propietarios de la tradicional firma tresarroyense.

Sobre las reformas realizadas en el edificio, Etcheto dijo que “la gente aprecia estas apuestas, que apuntan a que todo pueda salir mejor, que el país pueda ir adelante y que las personas puedan disfrutar de nuestros productos”.

