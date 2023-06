El mercado de repuestos usados crece ante los altos valores de los nuevos

7 junio, 2023

Federico Cardinali, propietario de un desarmadero local, habló con LU 24 sobre cómo se encuentra el mercado de los repuestos usados.

Dijo que “lo que yo tengo son modelos desde el ´90 al 2010” y que “la gente recurre al repuesto usado de autopartes hoy en día porque es una alternativa; hay muchos repuestos nuevos vienen de mala calidad y también porque los precios son altísimos”.

“La línea que trabajo yo es desde el 90 al 2010 hay muchas cosas que ya no se consiguen; hay de todo hay repuestos originales, otros que están en buen estado como las tapas de cilindros, bielas, pistones, cigüeñales; hoy en día lo que más se busca es cubierta usada porque ya se sabe el precio de las nuevas, por lo que se ha vuelto un negocio bárbaro porque todos los días se buscan las usadas, se buscan rodado 13 o rodado 15.”, sostuvo Cardinali.

“Hay autopartes mecánicas y también de chapa para los autos; hay repuestos de interior, de lo que se te ocurra, todo lo que tiene un auto se puede vender”, afirmó y luego sostuvo que “somos varios desarmaderos y no tenemos una comunicación para cobrar determinados precios; yo me baso en una cuestión lógica, por ejemplo un radiador de calefacción de un Palio 90 vale nuevo 40 mil pesos, y yo no lo vendo ni a 20 ni a 15, para mí vale 5 mil pesos”, evidenció.

“Yo estoy en calle Rauch al 2500 al lado de la cancha de futbol de SMATA”, finalizó.

