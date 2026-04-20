El miércoles, castraciones para canes y felinos en Bellocq
Este miércoles, en la Delegación Municipal de San Francisco de Bellocq, de 9:00 a 14:00 se llevará a cabo la jornada de castraciones para canes y felinos.
De acuerdo al informe enviado a LU 24, son requisitos necesarios para la cirugía:
Que los perros (hembras o machos) y gatas se las realicen a partir de los 6 meses de edad, y a los gatos machos a partir de los 10 meses.
Deben tener las mascotas un ayuno de 12 horas de sólidos y líquidos antes de la cirugía y estar clínicamente sanos.
Se recomienda concurrir con una manta o abrigo para luego de la operación.
¿Cómo llevarlas?
Perros: con correa, collar y, si es necesario, bozal.
Gatos: en bolso, transportadora, bien cerrada.
IMPORTANTE: Si la hembra tuvo cría recientemente, se recomienda esperar al menos 45 a 60 días después del parto.
La castración es un acto de responsabilidad que ayuda a prevenir enfermedades, evitar camadas no deseadas y mejorar la calidad de vida de los animales.
Si tu animal tiene alguna condición médica o surge alguna consulta específica enviarla con anticipación al WhatsApp 2983-413403.