El miércoles, castraciones para canes y felinos en Bellocq

20 abril, 2026 0

Este miércoles, en la Delegación Municipal de San Francisco de Bellocq, de 9:00 a 14:00 se llevará a cabo la jornada de castraciones para canes y felinos.

De acuerdo al informe enviado a LU 24, son requisitos necesarios para la cirugía:

Que los perros (hembras o machos) y gatas se las realicen a partir de los 6 meses de edad, y a los gatos machos a partir de los 10 meses.

Deben tener las mascotas un ayuno de 12 horas de sólidos y líquidos antes de la cirugía y estar clínicamente sanos.

Se recomienda concurrir con una manta o abrigo para luego de la operación.

¿Cómo llevarlas?

Perros: con correa, collar y, si es necesario, bozal.

Gatos: en bolso, transportadora, bien cerrada.

IMPORTANTE: Si la hembra tuvo cría recientemente, se recomienda esperar al menos 45 a 60 días después del parto.

La castración es un acto de responsabilidad que ayuda a prevenir enfermedades, evitar camadas no deseadas y mejorar la calidad de vida de los animales.

Si tu animal tiene alguna condición médica o surge alguna consulta específica enviarla con anticipación al WhatsApp 2983-413403.

Volver