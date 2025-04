El Ministerio de Transporte lleva a la Justicia a las páginas de VTV truchas

11 abril, 2025 0

En los últimos días, luego de varias semanas de investigación, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, denunció a un total de 62 páginas de Verificación Técnica Vehicular (VTV). La medida fue tomada luego de que la Dirección Provincial de VTV constatara el ofrecimiento del servicio de manera ilegal.

En ese marco, se denunció penalmente ante la Justicia y se reforzaron las medidas semanas a semana. Por caso, en el primer monitoreo se dio con 16 páginas truchas en “market place” de la red social Facebook. Mientras que, en los días posteriores se dio con 46 perfiles de la misma índole.

“La seguridad no se negocia”, sentenció Marinucci en ese sentido y agregó: “Desde nuestro lugar debemos garantizar la transparencia y la seguridad, por eso denunciamos las páginas y propagadores de obleas de VTV falsificadas”.

“Tampoco podemos permitir vehículos que circulen con una cédula de verificación falsa, es un riesgo grave para cada conductor, para cada vecina y vecino”, completó el Ministro.

Así, remarcó la importancia de realizar la verificación en las plantas oficiales de VTV que “cuentan con equipamiento y tecnología de avanzada para controlar los coches y motos”.

Asimismo, el Ministro explicó que “no solo se trata de una estafa, las personas que falsifican documentos oficiales se exponen al accionar judicial. Por ahorrarse un trámite no solo ponen en riesgo su vida, sino que cumplen con un delito penal”.

La denuncia del Ministerio se enmarca en la lucha por consolidar la transparencia en los procesos administrativos. De esa manera, no solo solicita a la Justicia investigar a los titulares de cada página sino a posibles encubridores del delito.

En ese sentido, el Ministerio de Transporte continúa trabajando en la transparencia y en los últimos días se puso en funcionamiento el nuevo sistema de gestión online para los Juzgados de Faltas del Gobierno bonaerense y optimizó el proceso de consulta y pago digital de infracciones de tránsito. Dicha medida permite ordenar y agilizar los trámites para beneficio de las y los usuarios.

Volver