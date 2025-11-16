El mito del Minotauro, en el laberinto del Parque Cabañas

16 noviembre, 2025

Este domingo, desde las 16:00 en el Laberinto del Parque Cabañas, en el marco del Día Mundial de la Filosofía, se realizará un evento para que los asistentes puedan interiorizarse sobre el mito del Minotauro.

El mismo es promovido desde la Dirección de Cultura, Educación y DD.HH. del municipio, y organizado por Natalia Balul quien habló con LU 24.

“Voy a estar acompañada por Silvina Pallioti y los estudiantes de primer año del Profesorado de Educación Primaria del Instituto, en una propuesta pensada para interiorizarnos sobre el Mito del Minotauro, invito a la comunidad a que vengan, para vivir esta experiencia”.

“La entrada es libre y gratuita, y la jornada finalizará con música en vivo, a cargo de Adrián Pardilla”, concluyó.

