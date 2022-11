El Molino Holandés cumple 3 años

10 noviembre, 2022

El molino que la comunidad holandesa erigió en la intersección de las Avenidas San Martín y Almafuerte, cumplió recientemente tres años desde su inauguración.

Fue un proyecto largamente trabajado desde la comisión que se constituyó para conseguir los fondos y poder realizarlo.

Richard Griffioen, integrante de la misma, dijo a LU 24 que fue quien recogió “la idea de inmigrantes holandeses que ya se habían hecho grandes para construirlo, a manera de agradecimiento por haberlos recibido en la zona”.

“Fue un verdadero desafío, y estamos orgullosos de poder haberlo inaugurado antes de la pandemia porque luego hubiera sido más complicado, hoy lo disfruta la comunidad, los visitantes y nos enorgullece que se incluya en las fotografías oficiales de la comuna como un monumento más que existe en la ciudad”, expresó.

“Viajé a Holanda, donde me cedieron planos y luego buscamos a quien se animara a construirlo en Tres Arroyos ya que no era fácil darle la profundidad a la base, para que resistiera los fuertes vientos y no colapsara, pero de la mano de José Caldano pudimos hacer lo necesario para hacerlo por etapas, primero la base, luego el primer piso, el segundo y las aspas”, relató.

“Es el único en Argentina y casi el único en América Latina” dijo y se mostró “sorprendido por tanta aceptación; a la gente le gusta, escuchamos buenas críticas, se toman fotografías los egresados, casamientos, quince años, y ahora con la tecnología celular pasan por el lugar y se sacan selfies también”, explicó, a la vez que referenció que para celebrar estos tres años, se hizo el mantenimiento necesario a la estructura, a la que se dotará en el interior en un futuro cercano de información y también se distribuirá folletería a quienes lo visiten.

Volver