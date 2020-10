“El momento es crítico”, dijo Guerra: récord de 24 positivos para un reporte

En el informe de esta noche, el Dr. Gabriel Guerra, desde la Secretaría de Prevención y Salud municipal, dio cuenta que de las 66 muestras recibidas del sistema público y privado que reflejan los estudios de las últimas 48 horas, ya que no son todos los números de este jueves, en que 24 nuevos pacientes dieron positivos a coronavirus, y el resto fueron negativos, incrementando el número de casos activos a 117 personas, teniendo en cuenta que se produjeron a su vez 14 altas. Quedan 19 pendientes de estudio.

De esta manera se quebró la marca de 23 infectados reportados en una jornada, correspondiente al lunes 12 de octubre.

“En nuestra sala COVID se encuentran internados 12 pacientes, 10 con diagnóstico de coronavirus y 4 cursando la enfermedad, en estado delicado y 2 en estudio, en tanto en Terapia Intensiva hay 3 pacientes internados, los 3 con asistencia respiratoria mecánica, 1 de los cuales es positivo para coronavirus”, dijo Guerra.

Desde el inicio de la pandemia, el total de positivos en el distrito es de 342 casos. Se recuperaron otros 216, fallecieron 9 personas y se descartaron 1103.

“Creo que muchos de todos ustedes están viendo que alrededor hay personas conocidas que se están contagiando, y además de ello hay un sistema que está trabajando y tenemos que pensar en cada una de las que se enferman y las que están trabajando. Es importante en estos días extremar las medidas de precaución para ser comprometidos y responsables, porque en la medida que mantengamos esta medida de contagio el sistema va a estar cerca de la saturación, que implica que no sólo no habrá lugares para internación sino que no habrá personal para atenderlos”, afirmó el funcionario.

“Tenemos que mantener todas las medidas de precaución, el uso de barbijo, la distancia social y el lavado de manos, tenemos que tratar de no desatendernos de esa situación, ya que el número recibido es el mayor que nosotros hemos detectado hasta el momento y es un número alto para nuestra población, es un número que tenemos que trabajar en disminuirlo, porque como digo la posibilidad del colapso y de saturación va a estar cerca si se mantiene este tipo de números”, advirtió.

“Quiero decirles que el momento es crítico, pero si nos mantenemos puede pasar, por lo que recomiendo evitar concurrir a nuestros lugares de trabajo si estamos con algún tipo de sintomatología, evitar las reuniones familiares ampliadas, evitar compartir el mate y las bebidas, asumiendo la responsabilidad social”, concluyó.

