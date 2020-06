El Motel Luna Azul sigue sin poder abrir: “no le encuentro explicación”, dijo una de sus dueñas

Desde el inicio de la cuarentena, el motel Luna Azul permanece cerrado. Y su copropietaria, Valeria Cao, aseguró que esta es una situación a la que no le encuentra explicación a la luz de otras actividades ya habilitadas. “Hemos presentado un protocolo al Municipio, que a su vez será elevado a la Provincia. Apuntamos a que se pueda abrir con una limpieza especial de las habitaciones, con los empleados trabajando con máscaras o tapabocas, y con indumentaria que se dejaría en el mismo motel y no ingresaría a la ciudad, tomando todos los recaudos posibles.

Además dejaríamos por un tiempo la habitación cerrada hasta un nuevo turno, sin perjuicio de que la higiene de nuestro establecimiento es estricta desde siempre”, destacó.

“Estamos en contacto con la Municipalidad, pero aún no tenemos la respuesta de la Provincia y es una situación muy complicada porque realmente nos estamos fundiendo. Además esto nos afecta emocionalmente, porque el hotel lleva muchos días cerrado, y la ayuda que hay es y no es, porque hay vencimientos y pagos que no se pueden postergar. Desde el cierre no tuvimos ningún tipo de ingreso, y aun así se mantienen al día los empleados y no teníamos deudas ni créditos por pagar, por eso nosotros, como dueños, podemos palanquear esta situación. Pero la pelota se traslada para adelante, esto no va a terminar acá”, sostuvo Cao.

“Me pone contenta que la rueda gire y todos puedan abrir, pero considero que si uno puede elegir sentarse en un restaurante con dos o tres personas, o salir con otra persona a comprar ropa, también puede elegir ir con su pareja a un hotel. Y si no es con tu pareja, habiendo circulación libre en el distrito, uno puede encontrarse con quien quiere donde quiere, y no sé hasta dónde se controla eso. Esa es la respuesta que yo exijo”, finalizó.

