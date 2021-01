El Movimiento Evita y el plan de concientización sobre la vacunación del Covid-19

Javier Villanueva, integrante del Movimiento Evita, informó a LU 24 como será la campaña de concientización sobre la vacunación del Covid-19 en la Provincia de Buenos Aires, y particularmente en Tres Arroyos.



“Nosotros a través de ciertas inquietudes, estamos moviendo a los compañeros para llevar información sobre la vacuna; hoy no hay nada preventivo en cuanto al Covid, la vacuna es lo más seguro, si volvemos a caer en un rebrote, vamos a tener problemas económicos en todo el País, pero principalmente en los sectores más vulnerables”, dijo.

Villanueva aseguró: “Vamos a estar en los barrios, en conjunto con el Gobierno Nacional, para salir a concientizar sobre la vacuna sin descuidar los problemas sociales que tenemos y siguen estando”.

Cabe destacar que no es obligatorio vacunarse, pero para Javier Villanueva la vacuna es “el único método de prevención que hay, además es el mejor paliativo que podamos llegar a tener”.

En cuanto a la preocupación de la gente, destacó: “Hay dos preocupaciones, una la económica y otra la pandémica. Los habitantes de los barrios más agraciados siempre han sido los más excluidos, la gente de los sectores bajos están más propensa a darse la vacuna. Más allá de los cuestionamientos de determinados grupos políticos, la vacuna si sirve”.

“Nosotros tenemos un plan en Tres Arroyos, con un grupo importante de gente, entre 100 o 150 personas. A partir de la información oficial nos empezamos a organizar municipalmente y distritalmente”, sostuvo en tanto que agregó, “lo haremos a través de promotores de salud, luego de 10 años trabajando hemos logrado desarrollar distintos frentes como el de deportes, mujeres y salud”.

El representante explicó: “Comenzaremos a trabajar cuando tengamos información del Ministerio porque tenemos que cuidar a los compañeros que salgan a los barrios. Yo creo que para el 20 de febrero vamos a estar en la totalidad de las zonas. El Covid no solo está en el Conurbano, sino que también está en el interior”.

El Movimiento Evita, a través de sus referentes, busca concientizar a las personas para evitar una mayor propagación del virus. Prevén que, estratégicamente, salir barrio por barrio les asegura la posibilidad de plasmar los beneficios de la vacunación masiva.

“La vacuna va llegar a todos porque nosotros tenemos que cuidarnos como sociedad, hay que dejar las bajezas políticas, hay que estar para la patria. Tenemos que dejar de mirar a Brasil y a Chile que hoy están explotados por la enfermedad, debemos dejar el individualismo y pensar en todos, por todos”, afirmó.

“Nosotros no vamos a ir con la vacuna casa por casa sino que vamos a acercar los datos a la gente y a los ministerios. Si tenemos un rebrote no vamos a poder tener clases, nosotros directa o indirectamente hemos perdido seres queridos”, concluyó.

