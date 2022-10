El Movimiento Vecinal homenajeó a Roberto Pissani

28 octubre, 2022

Este viernes, en un sencillo acto, el Movimiento Vecinal realizó un homenaje a Roberto Pissani, a un año de su partida, en la sede vecinalista de Dorrego 181, donde se descubrió un cuadro con su caricatura.

En el mismo, Miguel San Román, presidente de la junta de gobierno del Movimiento Vecinal, dijo: “Para mi Roberto Pissani no es solamente un político, si no que con él hemos compartido una larga historia de vida que empieza en la década del 70 cuando estábamos juntos en LU 24, luego por razones laborales nos habíamos distanciados, pero en 1991 cuando éramos docentes en la Escuela Técnica comenzamos nuevamente a cultivar la amistad”.

“Luego, en el año 99 cuando entro a la política, comenzamos a transitar un camino y en el 2010 Roberto Pissani me abre las puertas en el CAS Fortín Machado”, agregó.

“Roberto era trabajo, pasión, compromiso, militancia y amor por la vida, ese es el legado que nos dejó. Y a los jóvenes que nos están acompañando hoy, tanto integrantes del CAS como del Movimiento Vecinal, tienen un faro que les va a dar la luz y la guía para que sean personas de bien y se comprometan en cada uno de las personas que van a ser en el futuro con la actividad que van a desarrollar, ese es el mejor homenaje que le podemos hacer a Roberto”, concluyó.

Luego, Claudia Cittadino leyó palabras de Hugo Fernández, ya que no pudo estar presente en el acto: “Lamentablemente no puedo estar presente en este momento tan importante donde Roberto pasa a integrar la galería de los grandes hombres y mujeres que forjaron el Movimiento Vecinal, si no por lo que su persona representaba y tendría que ser el legado que quede para las futuras generaciones vecinalistas, responsabilidad, honestidad, capacidad de trabajo, desinterés personal, pasión política, son algunas de las cualidades en que se fundían Roberto y el Movimiento Vecinal”.

“En tu persona se resumen todos los valores del Movimiento Vecinal, fuiste un ejemplo de militancia y serás un faro donde se puedan guiar los que te sigan, como lo demuestran los grandes equipos de trabajo que dejaste formados en el Municipio”, añadió.

Por último, sostuvo: “Honremos a Roberto y sigamos trabajando sin bajar los brazos, como él lo haría a diario, por un Tres Arroyos cada vez mejor”.

Finalmente, Inés Pissani, Carlos Sánchez y Miguel San Román, descubrieron una caricatura de Roberto, realizada por el artista Pomo, que formará parte de la pared de la sede vecinalista.

Volver