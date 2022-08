El Movimiento Vecinal rechaza la decisión de Martín Garate de bajar los cuadros

El Movimiento Vecinal, a través de un comunicado firmado por su presidente, Miguel San Román, rechazó la decisión de Martín Garate, presidente del Concejo Deliberante, de bajar los cuadros de los intendentes que no fueron elegidos por el pueblo.

El comunicado

El Movimiento Vecinal de Tres Arroyos rechaza la acción llevada adelante por el Presidente del Concejo Deliberante, Dr. Martin Garate, consistente en retirar los cuadros de quienes fueron intendentes del Partido de Tres Arroyos durante períodos de gobierno nacional no democráticos.

Fue esta una decisión unilateral del Bloque de Frente de Todos, permitida y facilitada por el presidente del Cuerpo Deliberativo, quien para concretar este atropello recurrió a una artimaña reglamentaria, avasallando la opinión de los demás bloques, pasando por encima de la opinión y sentir de los demás concejales. Todos los tresarroyenses fuimos víctimas del autoritarismo, reprimidos por no coincidir y silenciados en nuestras opiniones.

La galería de los cuadros de los intendentes forma parte de la historia de Tres Arroyos. Cada imagen representa un tiempo y sus circunstancias. No están allí por haber sido mejores o peores funcionarios, sus imágenes son el testimonio de nuestro pasado, al cual podremos analizar y juzgar, pero nunca ocultar. En tiempos difíciles hubo vecinos que asumieron la responsabilidad de llevar adelante los destinos de Tres Arroyos, ninguno de ellos estuvo emparentado con la violencia política de aquellos días. Ocuparon un lugar que de otro modo hubiera ocupado un extraño a la ciudad y su gente. Se abocaron del día a día de Tres Arroyos, intentaron que siga creciendo, velaron por sus ciudadanos, cuidaron de nuestra tierra chica. Pretender ensuciar su imagen descolgando su foto y vinculándolos a los días más tristes de nuestra historia nacional es un acto de ventajismo político, de vileza y cobardía. La mayoría de ellos ya no está para defenderse.

La historia se analiza, se estudia, se interpreta, está viva y es la esencia de lo que somos. Por eso debe ser completa. Recortarla según la visión del presente y según el sesgo político es un crimen a nuestras raíces y un reaseguro de la profundización de las divisiones y las grietas.

El Movimiento Vecinal ha sido siempre un espacio de unión, de alternancia de ideas y de voces, abrevando en dirigentes con distinto ideario político, pero todos en una sola misión: Trabajar por y para Tres Arroyos. Nunca utilizó la fuerza ni sus ocasionales mayorías legislativas para imponer, sino para construir. Por eso tiene el derecho y el deber de alzar su vos contra las decisiones autoritarias y partidistas de quienes se dicen representantes del pueblo y solo buscan un pingüe rédito electoral demostrando con sus actos ser lo que dicen repudiar.

Seguiremos intentando cada día unir a los tresarroyenses, porque todo lo que somos lo hicimos entre todos

