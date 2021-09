“El Movimiento Vecinal va a revertir el resultado de las PASO”, consideró San Román

15 septiembre, 2021

El presidente del Movimiento Vecinal, Miguel San Román, analizó hoy el resultado de las Primarias, y en ese marco estimó que la gente consideró importante participar en la interna que dirimía Juntos, a nivel nacional, y esa intención también se reflejó en el resultado local, donde las tres listas de la coalición se llevaron una buena parte de los votos. “Los vecinalismos de toda la Provincia quedamos absorbidos entre el voto por Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, y eso nos dejó en una mala posición, no fuimos de la elección de los votantes. También es cierto que no ha votado la cantidad de personas que habitualmente lo hacen, y sin lugar a dudas con vistas a las próximas elecciones el Movimiento Vecinal va a ir a buscar el voto uno por uno, para que quienes votaron en esa interna, o no fueron a emitir su sufragio, nos acompañen a nosotros”, indicó.

“Al momento de votar se suman un montón de situaciones, quizá las personas no están conformes con lo que les sucede en su cotidiano andar, y votan completa la opción que elige dejando afuera al vecinalismo. A lo mejor no tuvo en cuenta todo lo que se ha hecho en obras, deportes, cultura, el Hospital. Pero nosotros estamos convencidos de que tenemos una lista de renovación completa, a excepción de Marcelo León que trabaja en un ámbito municipal pero es su primera participación en una lista, y además son jóvenes, que es otro de los capitales que tenemos. Creemos que a lo que ocurrió lo vamos a revertir”, sostuvo San Román.

El presidente del Movimiento Vecinal admitió que es posible que al partido le falte militancia, pero eso es habitual en ese tipo de partidos locales. “Lo que tenemos son personas que quieren trabajar por su distrito, a lo mejor eso no enamora como los partidos nacionales”, consideró.

“Lo más importante es que quizá no llegamos al vecino como deberíamos; los vecinalismos fueron castigados en todos lados y en nuestro caso, vamos a salir a buscar el voto para revertirlo”, concluyó.

