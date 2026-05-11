“El Mundial se juega en Chaves”: acciones para potenciar el comercio local

11 mayo, 2026 0

La Liga de Comercio e Industria de Adolfo Gonzales Chaves lanzó una propuesta pensada para potenciar las ventas y el movimiento comercial de cara al Mundial 2026. Bajo el lema “El Mundial se juega en Chaves”, la entidad busca acompañar a los comercios locales con ideas simples y estrategias que permitan aprovechar uno de los eventos deportivos más convocantes del planeta.

Desde la institución destacaron que el Mundial representa una oportunidad única para generar mayor circulación de personas, consumo y participación en la ciudad, invitando a cada comercio a sumarse con creatividad y acciones propias.

Entre las principales recomendaciones compartidas por la Liga se destacan la ambientación de los locales como “Fan Zone”, el uso activo de redes sociales para promociones y sorteos, la generación de experiencias para los clientes y la realización de acciones conjuntas entre comerciantes.

Además, remarcaron la importancia de pensar propuestas destinadas a toda la familia, entendiendo que el Mundial moviliza a personas de todas las edades y genera mayor actividad en la calle y en los comercios.

“La idea es que cada negocio pueda sentirse parte del Mundial y aprovechar este contexto para crecer, generar movimiento y fortalecer el comercio local”, expresaron desde la entidad.

Las 8 ideas impulsadas por la Liga son:

Entender al Mundial como una oportunidad comercial.

Convertir los locales en espacios temáticos y de encuentro.

Activar redes sociales y promociones digitales.

Generar una identidad distinta en cada comercio.

Impulsar acciones conjuntas entre comerciantes.

Crear propuestas para toda la familia.

Promover juegos, sorteos y participación.

Sumarse a la iniciativa impulsada por la Liga, que acompañará y difundirá cada acción.

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